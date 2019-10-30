

▲WAKUWAKU JAPAN頻道（圖／翻攝WAKUWAKU JAPAN Taiwan臉書）



記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會NCC 30日通過台北市「北都數位有線電視」申請下架龍祥電影台、Z頻道、JET、國興4頻道案，更換為NHK資訊台、壹電視電影台、壹電視綜合台、WaKuWaKu Japan。北都表示，等收到公函之後會開始在畫面上跑馬預告，最快暫定跑馬5天後於11月4日正式更換。



北都經過與頻道代理商漫長的授權費協商之後，首波更換的頻道已敲定，北都表示，4個更換的頻道原本是需另付費才能收看，將改為基本頻道替換舊頻道。北都這次更換的動作，也讓所謂「萬年不變頻道」出現新局面，台北市有近6萬收視戶可望有新的感受。

北都數位第一波有線電視頻道變更，預計11月4日頻道變動如下：

CH45 壹電視綜合台

CH64 壹電視電影台

CH76 WaKuWaKu Japan

CH98 NHK資訊

CH108 Food Network美食台

CH109 Travel Channel



北都表示，第二波頻道更換申請已送NCC審核，預計變動如下：

CH24 MOMO親子台->Boomerang卡通台

CH31 衛視中文台->tvN

CH69 FOX Movies ->Wanner TV

CH78 FOX ->HGTV