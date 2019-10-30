面板供過於求續跌價　友達第3季虧損每股虧損0.41元

▲友達第4季將利用淡季加速展開明年新產品的開發。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達光電 (2409) 今（30）日舉行線上法人說明會，公布第3季合併營收新台幣700.5億元，與第2季持平。第3季歸屬母公司業主淨損為39.9億元，基本每股損失0.41元，主要是市場新產能陸續開出，導致面板價格持續下滑。

友達第3季營收700.5億元，與第2季持平，年減13.6％，毛損率為0.4％，營業淨損54.4億元，營業淨損率為7.8％，歸屬母公司業主之淨損為39.9億元，每股損失0.41元，連3季呈現虧損。



2019年第3季大尺寸面板出貨量超過2,867萬片，較2019年第2季增加5.5%。2019年第3季中小尺寸面板出貨量約3,560萬片，與2019年第2季相比增加7.8%。



回顧第3季，友達表示，雖然旺季備貨需求未如預期，整體出貨面積仍較上一季增長，但市場上不斷有新產能開出，導致面板價格持續下滑，尤其是大宗消費型產品，影響所及，單季營收僅較上季持平，虧損幅度則較上一季擴大。財務結構方面，存貨天數34天，淨負債比18.4%，仍維持在相對健康的水位。



展望第4季，友達表示，進入面板產業傳統淡季，預期供需失衡的狀況仍將持續一段時間，並將適度調整產能利用率，利用淡季加速展開明年新產品的開發，同時持續進行價值轉型及技術創新，積極開拓加值市場，放大有利潤的產品線，以度過產業低潮期。