台東絕美海景曝光！台9線南迴公路拓寬「最後一段」正式通車了

▲南迴台9線大津橋-大鳥路段4線道正式通車。（圖／公路總局提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

2009年的莫拉克颱風（八八水災）造成南迴公路台東段受損嚴重，經多年修復工作，台9線南迴拓寬工程於去年陸續完工，公路總局原定今年12月25日才完工的最後路段「加津林至大鳥」，已提早在10月28日下午3時正式開放車輛3或4線道通行，全長約3.8公里不僅將超美海景盡收眼底，且台東市至達仁鄉全線預估最多可節省30分鐘時間。

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▲▼台9線沿途可看到絕美海景。



公路總局西部濱海公路南區臨時工程處第七工務段段長高得成表示，加津林至大鳥路段為台9線最後一段拓寬工程，全長約3.8公里歷經4年又10個月終於完工，該路段也在10月28日下午3時正式開放3或4線道通車，日前由於是臨海拓寬關係，為維持原台9線通行，實施長達1年多的單線交管，如今拓寬工程正式完工，預估明年來到台東看熱氣球的民眾們不用害怕塞車了。

最後一段路通車後，台東市、太麻里至達仁鄉目前全線暢通，公路總局也預估原需1小時又40分鐘的車程可縮短至70至80分鐘，最多節省半小時車程，沿途還能看到台東沿海斷層的絕美海景。此外，金崙橋南端至多良段部分，三工處大武段正在進行南下線改善工程，目前由北上車道撥1車道供南下使用，預計12月20日前將會正式完工。