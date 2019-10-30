工研院光電測試實驗室獲DALI認證　協助國內智慧照明產業接軌國際

▲工研院光電測試實驗室獲DALI認證。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導



工研院光電測試實驗室日前獲得權威DiiA聯盟(Digital Illumination Interface Alliance)認可，成為國內唯一取得DALI(Digital Addressable Lighting Interface，DALI)認證殊榮的測試實驗室，同步與英國Intertek及德國DEKRA等國際知名驗證機構並列，協助國內智慧照明產業接軌國際。



工研院量測中心執行長林增耀表示，看準5G世代及智慧城市趨勢下，全球照明產業陸續朝智慧化發展，未來的燈具將具備多重感測能力及調光功能，智慧照明市場規模將持續提升，而全球公認的「全數位燈光控制通訊協定」(Digital Addressable Lighting Interface，DALI)就是依據IEC62386 DALI燈具通訊界面標準所建立的檢測驗證系統，提供智慧燈具控制器通訊標準介面檢測服務。



為協助業者快速進入全球市場，工研院建置具DiiA聯盟認可的智慧燈具DALI測試實驗室，協助國內智慧照明廠商進行DALI產品驗證測試服務及產品開發，像是協助國內知名廠商亞碩綠能開發節能、智能互動及燈光控制等照明商品，能與不同設備製造商所提供的產品相容，建置智慧照明場域。



目前DiiA數位照明介面聯盟為強化產品驗證程序及照明網絡，以利擴展照明產品，並從2017年開始便推出DALI-2認證標章，以強化產品驗證的程序，並新增涵蓋控制裝置和電源供應器，提升DALI數位照明控制專用和標準化協議的優勢。

對通過驗證的產品可貼上DALI-2標示，表示產品通過該通訊協定的保證，未來照明控制系統中的感測器、其他輸入裝置，應用控制器及通訊傳輸等產品也將推出標準，並納入DALI-2認證標章中，而具有DALI國際驗證的產品，也可相容互通，對於智慧照明的控制可更靈活使用。