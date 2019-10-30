改吃素食一週...肉食哥意外發現「身價事實」心淌血　網點頭：只能偶爾吃

▲ 素食餐 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

外食族平時精緻飲食吃多了，有時候會為了健康改吃素食。不過一名男網友吃了一週素後卻發現，素食餐的價錢和他想像中的似乎有點不太一樣，開玩笑表示應該是有錢人在吃的東西。對此網友們也都相當認同，表示沒夾幾樣菜就要上繳一張鈔票，真的只能偶爾「奢侈一下」。

「吃了一個多禮拜的素食，我發現，素食真的是有錢人在吃的東西。」一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示自己近日為了減肥，連續一週拜訪素食自助餐，沒想到明明沒有價格高的肉類了，每一餐的費用都還是讓他驚呼很貴，開玩笑稱「還是吃排骨飯對錢包比較養生。」

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貼文一出，網友們都深有同感，紛紛哀號「真的很貴，夾一些菜隨便秤150以上」、「用秤的真的嚇死人」、「菜比肉貴啊」、「素食只能偶爾奢侈吃一下」、「我都久久才吃一次」、「素食用秤重的，如果沒有夾單價貴的菜根本划不來」、「一餐要吃飽幾乎都要破百」。

▲ 許多網友都說只能偶爾「奢侈」吃一下素食自助餐，否則荷包瘦太快。（示意圖／記者李佳蓉攝）

此外，有眼尖網友認出，原PO所買的就是台中豐原一家秒殺的素食攤，據說店家都在宵夜時間出沒，又被民眾稱為是「幽靈攤車」。原PO表示這家的菜已經算素食圈內好吃的了，只是荷包有點吃不消。對此也有民眾分享省錢小撇步，建議他可以跟店家說要包50元的便當，就不用秤重花太多錢，且菜色一樣可以自己挑，不過就要交由員工幫忙夾了。

針對原PO「因減肥而吃素」，有過來人提醒道，自己曾經吃了一週的素，但卻因為每樣都很好吃，吃下肚的量不知不覺增加，最後發現自己竟然沒有變瘦，體重反而增重了。

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