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強力掃蕩！平哥回任幫主遭「警」盯　北聯幫眾4個月遭移送40人

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記者邱中岳／台北報導

北市警方6月接獲線報，北聯幫慶祝成立60周年，迎接綽號「平哥」的王姓幫主回任，舉辦大型餐會廣邀各幫派人士參加，事後追查發現該幫派涉及暴力討債、經營賭場甚至販毒、違法吸金等不法情事，4個月來將40名北聯幫眾送辦。

警方從2019年8月份，查獲29歲北聯幫黃姓成員等11人，涉嫌從事暴力討債以及恐嚇，而10月初又針對北聯幫替洪姓男子出面處理上億元的吸金債務糾紛，又逮捕洪嫌等7人，訊後均將一干人等送辦。

▲▼北聯幫眾替人處理吸金債務，將吸金公司老闆從機場強押上車以腳鐐囚禁。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北聯幫眾替人處理吸金債務，將吸金公司老闆從機場強押上車以腳鐐囚禁。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，36歲洪姓嫌不滿遭吸金上億元，找來北聯幫30歲的蔡姓內湖分會長出面處理，並在桃園機場直接將33歲的楊姓吸金公司負責人強押上車。

一夥人將楊載回北投一處檳榔攤用腳鐐囚禁，直到警方上門後才獲釋，目前也逮捕12名犯嫌，持續擴大偵辦。

而6月才回任北聯幫幫主的平哥，也因涉及違法吸金，遭台北地檢署檢察官詹騏瑋指揮調查局台北市調處及北市刑大等單位拘提到案，警方訊後依照銀行法、洗錢防制法、詐欺及組織犯罪防制條例送辦。

▲▼北聯幫平哥6月剛回任幫主，卻在29日因吸金案遭拘提。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北聯幫平哥（右2）6月剛回任幫主，卻在29日因吸金案遭拘提。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，警方從平哥回任北聯幫主後，就密切關注北聯幫的動向，經過多月的追查後，在29日也順利逮捕平哥歸案，而警方也呼籲，近期有傳聞另外一個幫派也將在本市大規模舉辦成幫周年慶，北市警局也將緊盯避免黑幫串聯。

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