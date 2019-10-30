6家外送平台、貨運業者被勞動部認定為僱傭關係　Foodpanda、Uber Eats皆上榜

▲職安署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外送平台業者與外送員間的勞動關係一直是外界所關注的，勞動部在14日時指出，會在兩周內與地方機關一同針對國內所有的外送平台業者進行勞動檢查，以釐清是僱傭關係還是承攬關係。勞動部職安署今（30）日指出，調查的外送業者中，共有6家外送平台、貨運業者被認定為僱傭關係。

職安署指出，根據這次的調查結果顯示，9家業者中共有4種態樣，分為外送平台業者直接指揮外送員、外送平台業者委託貨運公司配送、外送平台業者與貨運公司合作但是由外送平台業者直接指揮，最後一種則是外送平台業者與外送平台業者合作。

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職安署指出，經過兩周針對11家食物外送業者實施專案檢查，其中有兩家業者誠實蜜蜂、吃飽沒已經正式歇業外，其中有5家外送平台業者Foodpanda、Uber Eats、Lalamove、Cutaway、Quick Pick以及1家貨運公司聯岳交通股份有限公司，經抽查個案認定與其外送員為僱傭關係。另外剩下的Foodomo、Yo-Woo、街口外送、戶戶送則是被認定為非僱傭關係。

職安署署長鄒子廉表示，有關勞務關係認定部分，除抽查雙方契約、外送員作業型態及時間受規範的程度、親自履行的必要性及懲處扣點機制等事項外，還有電話訪談外送員實際作業情形，就其人格、經濟、組織從屬性的強度綜合考量認定。

鄒子廉強調，外送員與平台業者的勞務關係必須依照個案事實認定，如有與抽查個案相同工作型態者，就可以合理推斷其相同的勞務關係。反之，針對新類型勞務關係，仍可依上述標準採個案再認定。

另外，鄒子廉也說，目前全部的外送平台外送員粗估有4萬5129人，職安署認定方式是每家外送平台抽至少5名個案，查證契約、外送員作業型態和時間受規範情形、親自履行的必要性、懲處規範加上訪談外送員後去做出認定，由此合理推斷出外送平台業者和外送員間的勞務關係，檢查結果這兩天會發送出去給各個業者，依照規定業者可以在10天之內提出異議，如有異議業者可以提出行政訴訟、訴願，目前已經把檢查結果送地方行政機關，將會交由地方行政機關進行懲處。

▼職安署今日公布外送平台業者勞檢結果。（圖／職安署提供）