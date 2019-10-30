　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不分區挨轟「老人名單」　徐弘庭籲正視世代問題：吳敦義不該列入

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨主席吳敦義 。（資料照／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單傳出6人「老人名單」引發抨擊，名列之一的立委曾銘宗30日受訪時表示這是有心人士丟出稻草人來打擊國民黨，呼籲黨員不要中計，台北市議員徐弘庭也呼籲黨內應正視世代問題，吳敦義以黨主席的高度不應列入。

國民黨傳出不分區立委6人安全名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介，如果這份名單是「真的」，那他難以接受這份「老人名單」。國民黨中央委員連勝文則表示，他寧願相信這份名單不是真的，但若是真的，那就是典型的「以私害公」，讓國民黨總統及立委選情雪上加霜，列名單的人將會受到歷史無情的審判。

對此，曾銘宗30日受訪時直批這是刻意操作、純心抹黑，「上週三中常會才通過相關辦法，到現在只有一兩個人報名，怎麼會有六人名單？」有心人士丟出稻草人來打擊國民黨，大家跟著拚命打，呼籲有智慧的國民黨員不要中計。

徐弘庭認為，國民黨一直存在著世代問題，要馬讓年輕人要到選區去拼，不然就是在不分區名單中放一些年輕人，目前區域提名已經結束，剩下不分區名單有空間表達態度。此外，他不認為黨主席應該要列在不分區裡面，「因為一個政黨黨主席的高度會比較高，如果設定在立委層次，過去並沒有這樣的先例，也不適合開這樣的先例。」

對於傳出黨內人士評估，2020國會選舉目標下修至50席，徐弘庭強調，重返執政、國會過半，是最簡單且最需要做到的事情，標準絕對是57席而不是50席，「我奉勸黨務人士，在訂定標準的過程中，不要忘記政黨存在的目標是什麼，50席這個數字是莫名其妙的說法」；中常委李維德也直呼「不夠」，他認為國民黨追求的是重返執政，要有企圖心，不只希望韓國瑜贏，也希望國會能過半。

ET快訊
直播中摔落富士山失蹤2天　救援隊發現屍體了
見女友家長「伴手禮超觸霉頭」！他被臭罵：原來台灣不能送這個
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「年輕人愈了解我，愈支持我」！　韓國瑜座談會後自信喊：我最照顧他們

蔡英文向柯文哲喊話：中央地方一起實施社會宅　點名北部尤其重要

國台辦批民進黨挾洋自重　蔡英文：以中國為中心想法不太好

曾幫起草「和平協議」？　蔡英文：蔡正元講的話聽聽就好

黃國昌列不分區第4？　時代力量立委名單最快11／5出爐

李佳芬新北輔選　邱烽堯：韓國瑜講白胖很客氣！民進黨都吃到嘴油油

黃暐瀚分析韓國瑜最後會逆轉勝的4大關鍵：比蔡英文更懂民心！

民進黨不分區立委推舉收件超過40　11月13日中執會正式通過

中天、三立被檢舉違反事實查證及公平報導　NCC發函改正

不分區挨轟「老人名單」　徐弘庭籲正視世代問題：吳敦義不該列入

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

「年輕人愈了解我，愈支持我」！　韓國瑜座談會後自信喊：我最照顧他們

蔡英文向柯文哲喊話：中央地方一起實施社會宅　點名北部尤其重要

國台辦批民進黨挾洋自重　蔡英文：以中國為中心想法不太好

曾幫起草「和平協議」？　蔡英文：蔡正元講的話聽聽就好

黃國昌列不分區第4？　時代力量立委名單最快11／5出爐

李佳芬新北輔選　邱烽堯：韓國瑜講白胖很客氣！民進黨都吃到嘴油油

黃暐瀚分析韓國瑜最後會逆轉勝的4大關鍵：比蔡英文更懂民心！

民進黨不分區立委推舉收件超過40　11月13日中執會正式通過

中天、三立被檢舉違反事實查證及公平報導　NCC發函改正

不分區挨轟「老人名單」　徐弘庭籲正視世代問題：吳敦義不該列入

Apple拚了　申辦學生Apple Music方案就免費看Apple TV+

胖柴扮成「無臉男」一臉無奈打哈欠　網友笑翻：好適合喔！

購物還能賞浪漫海景日落！三井Outlet橫濱港灣　2020年4月全新開幕

業務員離職保單變孤兒！保險專家曝光「二四心法」自保權益…破解地雷服務

門都沒有！統一發票防弊機制　想詐領無所遁形

我不會停歇！林鄭：落實一國兩制讓分裂的社會重拾信任

AirAsia明年1/22飛台北-沖繩！　「單程588元」超殺開航價31日開搶

「年輕人愈了解我，愈支持我」！　韓國瑜座談會後自信喊：我最照顧他們

中信盃黑豹旗／高鳳工家小高一初戰大勝　把孩子留高雄目標科班

熊貓外送員逆向竄出…留下一句「歹勢」快閃！駕駛嚇出汗：不要命了嗎

東森購物20週年慶廣告調查(限35~54歲女性)

東森購物20週年慶的廣告您有看過嗎？《ETtoday新聞雲》邀請35~54歲女性網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

 <..

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

ET總統民調／蔡韓差距縮小至9％

23歲男嗆韓國瑜：有什麼可信你？　挺韓者怒了

余天房貸1671萬曝光　拚連任又顧余苑綺

打臉韓國瑜會催同情票　寶傑：你有讀書最高尚啦

「韓國瑜只要證明2點就當選」　陳揮文：哪有很難？

郭台銘苦追曾馨瑩　踢鐵板「謝謝你可以走了」　

張嘉郡男友爆劈腿　她苦笑認了

落跑市長+帶職參選　韓國瑜：起初也不能接受

重砲批韓國瑜「玩女人」說　張雅琴：你到底多想sex啊

韓國瑜「白胖說」遭圍剿　談話完整還原

葉元之超譯韓國瑜：全民進黨都白白胖胖

護韓白胖說　黃子哲挖出蔡嗆馬

李正皓：韓國瑜仇恨動員　寶傑：搞階級仇恨了

蔣介石銅像遭潑漆　儀隊衝下台壓制

更多熱門

相關新聞

韓國瑜要贏了？黃暐瀚分析4大關鍵

韓國瑜要贏了？黃暐瀚分析4大關鍵

距離2020年總統大選只剩不到100天，綜合多家民調顯示，總統蔡英文的支持度目前領先國民黨總統參選人韓國瑜。不過資深媒體人黃暐瀚認為，韓國瑜最後可能會「逆轉勝」，只因為「4大關鍵」。

民進黨不分區立委提名名單　13日再開中執會通過

民進黨不分區立委提名名單　13日再開中執會通過

呂秀蓮批：蔡英文用全國資源選舉早該請假

呂秀蓮批：蔡英文用全國資源選舉早該請假

楊秋興爆兩度找宋楚瑜談「門票」

楊秋興爆兩度找宋楚瑜談「門票」

獨／蔡英文首創AVG遊戲31日上線！

獨／蔡英文首創AVG遊戲31日上線！

關鍵字：

國民黨不分區吳敦義徐弘庭2020大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面