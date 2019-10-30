不分區挨轟「老人名單」　徐弘庭籲正視世代問題：吳敦義不該列入

▲國民黨主席吳敦義 。（資料照／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單傳出6人「老人名單」引發抨擊，名列之一的立委曾銘宗30日受訪時表示這是有心人士丟出稻草人來打擊國民黨，呼籲黨員不要中計，台北市議員徐弘庭也呼籲黨內應正視世代問題，吳敦義以黨主席的高度不應列入。

國民黨傳出不分區立委6人安全名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介，如果這份名單是「真的」，那他難以接受這份「老人名單」。國民黨中央委員連勝文則表示，他寧願相信這份名單不是真的，但若是真的，那就是典型的「以私害公」，讓國民黨總統及立委選情雪上加霜，列名單的人將會受到歷史無情的審判。

對此，曾銘宗30日受訪時直批這是刻意操作、純心抹黑，「上週三中常會才通過相關辦法，到現在只有一兩個人報名，怎麼會有六人名單？」有心人士丟出稻草人來打擊國民黨，大家跟著拚命打，呼籲有智慧的國民黨員不要中計。

徐弘庭認為，國民黨一直存在著世代問題，要馬讓年輕人要到選區去拼，不然就是在不分區名單中放一些年輕人，目前區域提名已經結束，剩下不分區名單有空間表達態度。此外，他不認為黨主席應該要列在不分區裡面，「因為一個政黨黨主席的高度會比較高，如果設定在立委層次，過去並沒有這樣的先例，也不適合開這樣的先例。」

對於傳出黨內人士評估，2020國會選舉目標下修至50席，徐弘庭強調，重返執政、國會過半，是最簡單且最需要做到的事情，標準絕對是57席而不是50席，「我奉勸黨務人士，在訂定標準的過程中，不要忘記政黨存在的目標是什麼，50席這個數字是莫名其妙的說法」；中常委李維德也直呼「不夠」，他認為國民黨追求的是重返執政，要有企圖心，不只希望韓國瑜贏，也希望國會能過半。