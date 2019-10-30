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仰德大道4死車禍扯出「黃牛行賄驗車廠」！檢調發動全台大搜索

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記者劉昌松、黃彥傑、莊智勝／台北報導

陽明山仰德大道2017年7月19日發生重大車禍，混凝土泵浦車失控高速下坡，連撞22車釀成4死9傷慘劇。檢警深入追查，發現水泥車的傳動軸掉落，且手剎車竟然還被拆除，才導致下坡時失控肇禍；調查局深入追查，竟意外發現全案因業者透過黃牛行賄代驗廠，因此才放水過關；今檢調也在全台發起同步大搜索。

▲▼陽明山仰德大道去年發生水泥壓送車追撞22車及民宅等重大車禍，造成4死9傷，水泥車駕駛等6人遭起訴。（圖／資料照）

▲仰德大道2017年發生混凝土泵浦車追撞22車及民宅等重大車禍，造成4死9傷。（圖／資料照）

2017年7月19日上午，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經仰德大道，車內還有助理江金水、陳心怡，豈料車身在過彎後疑似剎車失靈，阮英貴拼命踩踏卻全無反應，嚇得大喊「沒檔了、沒檔了」，同時狂按喇叭示警；由於該處路段是下坡，在重力加速度下，混凝土泵浦車仍是高速衝向對向民宅、以及正在停等紅燈的車陣，造成13輛機車、9輛汽車、以及整排民宅遭到波及。

事發後救護人員趕抵現場，發現駕駛阮英貴（44歲）當場死亡，遭撞的休旅車駕駛何宗益（53歲）、騎機車的文化大學戲劇系學生陳羿陵（24歲）、文化大學美術系助教翁竟期（44歲），同時也是前中研院長翁啟惠的姪子，送醫後皆不治身亡。

檢方調查，發現混凝土泵浦車手剎車系統早就被拆除，形同裝飾品，再加上傳動軸掉落、且當天車輛超重，最後才會釀成悲劇。檢調偵結後於2018年依業務過失致死罪嫌將混凝土車所屬信詠公司負責人陳美蘭、維修技師盧志宏起訴。

調查局深入追查，意外發現整起案件竟然是因業者便宜行事，透過驗車黃牛行賄代驗廠，讓廠方放水、蒙混過關，且全台多間的代驗廠疑似皆有弊端，因此檢警30日發動全台大搜索。士林地檢署也證實今已有相關行動，細節案情暫不說明。

▼檢警勘驗車禍現場。（圖／資料照）

▲▼陽明山車禍,勘驗,主任檢察官陳銘峰,業者。（圖／記者柳名耕攝）

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