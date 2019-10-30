空頭公司穿越時空...「回到過去」偽填中獎發票交易　3年詐國庫1600萬

▲彰檢查獲國內首件變造中獎統一發票。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢接獲財政部中區國稅局通報，查獲曾姓及盧姓涉嫌虛設公司行號，從2016年向國稅局每期購買數百萬張發票，每期中獎號碼公告後，核對空白統一發票號碼，篩選出200元至20萬元不等的中獎發票號碼後，再打印假消費內容的小額統一發票，並向超商、悠遊卡方式等兌獎，3年來已獲利金額高達將近1600萬。

據了解，全案因其中一名人頭一次兌換10多張發票而被中區國稅局發現有異，檢方派檢察官施教文、賴政安成立專案小組偵辦。

彰檢指出，經調閱、比對相關資料後，29日由主任檢察官吳宇軒、檢察官施教文、賴政安、余建國、戴連宏指揮彰化縣警察局刑警大隊（科偵隊）、和美、彰化、員林分局，會同財政部中區國稅局人員，至7家疑似虛設公司之處所及犯嫌住所共計18處進行搜索，同時傳訊曾姓及盧姓主嫌等共12名犯嫌到案說明，當場並扣得發票打印機、不實開立之發票及空白發票等物。

該不法集團係以虛設公司名義大量購買空白統一發票，待每期統一發票中獎號碼公告後，據以核對所購買之空白統一發票號碼，篩選出中獎之空白統一發票號碼後，再登打未實際交易內容之小額統一發票，並做成中獎之統一發票後，由該集團成員持往分散地點兌領。

自105年11月間起，兌領發票已達59203張，金額分別為200元至20萬元不等，總計金額高達15965800元。該集團犯嫌等人，經檢察官訊問後，認均涉有違反組織犯罪條例、商業會計法及刑法加重詐欺等罪嫌，犯嫌重大，其中被告楊、吳、魏等3人諭知交保10萬元，其他 7人諭知交保2萬元，主嫌曾男及盧男2人，則認有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，於今（30）日凌晨，法官諭知盧男裁押，曾男交保10萬元。

彰檢指出，本案被告等人犯罪手法較為罕見，不僅破壞統一發票兌獎之公平性，且嚴重侵蝕國庫，本署獲報後，除全面加速偵辦，將持續追查其他集團成員共犯，同時積極清查被告等人不法所得流向並予以扣押，展現檢察機關追訴不法之決心，貫徹徹底剝奪被告犯罪所得之目的。