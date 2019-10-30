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林口長庚醫院辦萬聖節不搗蛋趴　癌童變裝走秀展自信

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▲林口長庚醫院為癌童舉辦小勇士不搗蛋趴走秀」活動。（圖／林口長庚醫院提供）

▲林口長庚醫院為癌童舉辦小勇士不搗蛋趴走秀」活動。（圖／林口長庚醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

依據兒癌基金會的統計，台灣平均每年約有500名新的兒童癌症病例發生，林口長庚醫院為了鼓勵這群小勇士們，特別在今30日萬聖節前夕舉辦小勇士不搗蛋趴走秀活動，讓小勇士們儘管帶著口罩，在父母和院方及社工幫忙妝扮下仍能展現自己，綻放笑容。

▲讓帶著口罩病童暫時忘去病身，自信的在舞台上展現自己。（圖／林口長庚醫院提供）

▲讓帶著口罩病童暫時忘去病身，自信的在舞台上展現自己。（圖／林口長庚醫院提供）

林口長庚醫院兒童血液腫瘤科張從彥醫師表示，台灣兒童癌症前三名分別為：白血病(34.9%)、中樞神經瘤(20.1%)及淋巴瘤(9.2%)，治療後5年的存活率可達八成。但治療過程相當艱辛，以該院為例剛發現罹癌平均住院天數為1個月，後續追蹤治療平均住院天數為9-10天，治療期間約半年至兩年。這些治療中的孩子因免疫低下，為避免感染無法出入公共場所參與活動，就算治療期結束，也須生活在疾病復發的陰影下，更別提疾病復發對家庭整體的衝擊。

為歡度一年一度的萬聖節，林口長庚醫院舉辦最受歡迎的「小勇士不搗蛋趴走秀」活動，今年有18位小勇士報名參加，比去年多出一倍，院方把6L病房區打造成走秀舞台，讓病童可以開心的變身成美國隊長、無臉男及挖土機造型等，醫師和護理師及社工則妝扮吸血鬼、女巫、雪寶、小紅帽、骷髏人、哈利波特等各種造型，讓帶著口罩病童暫時忘去病身，自信的在舞台上展現自己，也顛覆了病童和家長對於院內醫護人員既定的嚴肅形象。

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