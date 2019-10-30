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快訊／民眾黨黨員分析大公開！柯文哲魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

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▲▼民眾黨記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨召開黨員分析記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，宣布要積極進軍立法院，被列為重點的不分區人選，其中有20名將透過海選徵才。民眾黨30日召開記者會公布黨員組成分析，截至10月24日為止，有7060人申請入黨、確定黨員有5944人，年齡以45歲以下為主，有約95%的申請人都是第一次加入政黨。

根據民眾黨公布的黨員年齡分布，45歲含以下佔全體84.89%，其中，以36歲至40歲區間為多數，達23.84%。至於學歷部分，擁有大專學位的過半數，達59.7%；其次是碩士，佔比21.7%；第三名則為高中職為15.1%；第四名是博士達2.3%。

民眾黨秘書長張哲揚表示，線上網站申請在10月初開始，目前每周約有250到300人申請入黨，目前還有近1千人還沒審核。發言人陳思宇說，目前黨員加入的狀況在預估內，未來各區域候選人陸續開始跑行程、不分區人選推出後，黨員應會有另一波大成長。

對於黨員年齡輕的部分，陳思宇說，有不少長輩認為以線上為主的入黨申請不方便，未來在各活動中或是候選人造勢，會出動行動服務處協助申請。張哲揚則說，到南部縣市時會幫年紀比較大的長者掃描條碼、現場做入黨申請，但進到官網要有密碼，雖然有回傳密碼給長輩，但目前有100多人處於沒有互動的狀態。

根據民眾黨的資料分析，黨員多來自台北市及新北市，分別為19.32%及19.34%，接下來4名依序為台中市11.16%、桃園市8.99%、高雄市8.73%、台南市6.77%。陳思宇表示，黨員分布與目前區域立委提名的狀況相仿，未來的造勢活動也會以黨員分布的戶籍地做為參考依據。

張哲揚表示，不分區也會有母雞，會分區域到地方去催票，至於沒有提名的地方，也會安排主席行程去宣導黨的理念。張哲揚強調，透過柯粉俱樂部、粉絲團等的數字，申請入黨低迷的區域裡，柯粉人數應不止這些，未來會透過各種後援會再請他們入黨。

至於民眾黨資料顯示掛有黨籍仍申請加入民眾黨的約293人，超過90%都是國民黨或民進黨，時代力量反而佔少數，陳思宇則強調，民眾黨目標不是吸取各黨派的黨員，而是希望累積對國家治理有意見，跟民眾黨、柯市長有相同理念的人，要努力爭取的不只是藍綠之外的第三選擇，還有本來不入黨但因為新興政黨出現想入黨的人。
 

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