倫敦高樓惡火72死！調查報告：倫敦消防局有「嚴重缺失」

▲倫敦「格蘭菲塔」大火造成72人喪命。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）在2017年6月發生大火，導致72人在這場意外中喪命。而第一階段調查報告出爐，在長達1000頁的報告中，調查委員會直指倫敦消防隊（LFB）存在「嚴重缺失」，當時起火點在四樓，若是其他樓層的居民能夠更早撤離，就能大幅減少傷亡。

「格蘭菲塔」起火點是4樓冰箱電線走火，但主持調查的退休法官穆爾比克（Martin Moore-Bick）表示，倫敦消防隊在這起意外中存有「嚴重缺失」和系統性失誤，若是能在剛起火時，要求高樓層的居民迅速撤離，死亡人數就能大幅降低。報告點出了幾項重大缺失，包含缺乏要求人員撤離的訓練、現場指揮官階級過低、控制中心與現場人員溝通不透明等。

▲「格蘭菲塔」大火將展開第二階段調查。（圖／路透社）



「格蘭菲塔」是一棟廉價出租的國民住宅，建於1974年，全棟共24層，住客人數逾600人。該大樓在2017年6月17日凌晨發生大火，當時共出動200名消防員與40輛消防車，最後仍造成72人死亡。格蘭菲塔調查團主席摩爾比克（Martin Moore-Bick）曾表示，這是倫敦自二戰以來全市最大的悲劇。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，「任何報告、言語和道歉，都無法彌補親屬所遭受的創傷和損失。」但他希望，調查結果能夠讓罹難者的家人帶來安慰。穆爾比克則說，完整報告將在當地時間30日公布，第二階段的調查將集中在建物的設計是否有瑕疵，以及整體建物的消防安全設備。

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