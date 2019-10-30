農機預算暴增被說選前撒錢　陳吉仲火了：不像某些人請假開空頭支票

▲陳吉仲怒指，不像某些人只在選舉的時候才請假去產地開空頭支票。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會昨（29日）宣佈投入8億元預算補助大型農機，卻遭質疑選前撒錢，經費從原本5千萬暴增32倍至16億。農委會主委陳吉仲今下午在臉書反批，不只部分政治人物到處胡說八道、信口開河，部分立場明顯的媒體也有樣學樣隨之起舞，怒斥難道選舉到了，農民的權益就能放一邊？

陳吉仲說，農機補助的政策其實長期都有，但是一直以來嚴重不足。3年多以來，自己數百次下鄉與農民座談，許多基層農友都抱怨此政策杯水車薪，有調整的必要。因此實際去調查農友的需求，規劃預算，在今年年初先投入8億元推動「小型農機具補助計畫」，受到農友熱烈歡迎，至今已有8萬3千名農友提出申請，累積補助金額達到7.7億元。

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▲陳吉仲說，農機補助的政策其實長期都有，但是一直以來嚴重不足。（圖／農委會提供）



陳吉仲試問，如果農友不是有真實的需要，為何會有這種盛況？過去的政府閉起眼睛無視基層的需要，農委會跳出來解決，卻有媒體要來唱衰，這是作何居心？他說歡迎所有農業政策的討論，但必須基於專業與事實，可惜近1個月來，不只部分政治人物到處胡說八道、信口開河，部分立場明顯的媒體也有樣學樣隨之起舞，實在令人感嘆，難道選舉到了，農民的權益就可以放一邊？實在有失媒體的格調。

至於說大型農機補助對小農沒有幫助，陳吉仲表示，這更是斷章取義兼瞎子摸象的評論，故意挑起農友之間的對立。小型農機補助就是針對小農，協助農友節省家庭的勞動力，而大型農機補助則是要擴大農事服務的能量。

陳吉仲以水稻產業舉例，在人口老化下，大部分個體農戶不管是整地或是收割，都必須委託代耕來做，如果政府不投入資源擴大農事服務業的服務能量，只要產期一到，就會一再出現叫不到機器的情況，農民整個期作的辛苦就會付諸流水。部分媒體沒有注意到這些農業現場的實際情形，隨便用不專業的報導在批評，難道是以為台灣的小農還是用鋤頭在整地，用鐮刀在收割？

▲陳吉仲火大說，最不需要的就是信口雌黃的政治話術。（圖／農委會提供）



陳吉仲強調，台灣農業要進步，靠的是用心了解農民的需求，專業解決農民的問題，最不需要的就是信口雌黃的政治話術、唯恐天下不亂的偏頗報導。執政的態度，一向都是只要農民有需要，就到現場去解決，不像某些人只在選舉的時候才請假去產地開空頭支票。不管是大型還是小型農機補助，只要農民真的有需求，明年甚至後年都會繼續辦理，如果16億預算不夠滿足農民的需要，還會再擴大，因為用心回應農民的聲音，才是農委會該做的事。

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