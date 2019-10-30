　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農機預算暴增被說選前撒錢　陳吉仲火了：不像某些人請假開空頭支票

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲怒指，不像某些人只在選舉的時候才請假去產地開空頭支票。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會昨（29日）宣佈投入8億元預算補助大型農機，卻遭質疑選前撒錢，經費從原本5千萬暴增32倍至16億。農委會主委陳吉仲今下午在臉書反批，不只部分政治人物到處胡說八道、信口開河，部分立場明顯的媒體也有樣學樣隨之起舞，怒斥難道選舉到了，農民的權益就能放一邊？

陳吉仲說，農機補助的政策其實長期都有，但是一直以來嚴重不足。3年多以來，自己數百次下鄉與農民座談，許多基層農友都抱怨此政策杯水車薪，有調整的必要。因此實際去調查農友的需求，規劃預算，在今年年初先投入8億元推動「小型農機具補助計畫」，受到農友熱烈歡迎，至今已有8萬3千名農友提出申請，累積補助金額達到7.7億元。

請繼續往下閱讀...

▲▼大型農機。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲說，農機補助的政策其實長期都有，但是一直以來嚴重不足。（圖／農委會提供）

陳吉仲試問，如果農友不是有真實的需要，為何會有這種盛況？過去的政府閉起眼睛無視基層的需要，農委會跳出來解決，卻有媒體要來唱衰，這是作何居心？他說歡迎所有農業政策的討論，但必須基於專業與事實，可惜近1個月來，不只部分政治人物到處胡說八道、信口開河，部分立場明顯的媒體也有樣學樣隨之起舞，實在令人感嘆，難道選舉到了，農民的權益就可以放一邊？實在有失媒體的格調。

至於說大型農機補助對小農沒有幫助，陳吉仲表示，這更是斷章取義兼瞎子摸象的評論，故意挑起農友之間的對立。小型農機補助就是針對小農，協助農友節省家庭的勞動力，而大型農機補助則是要擴大農事服務的能量。

陳吉仲以水稻產業舉例，在人口老化下，大部分個體農戶不管是整地或是收割，都必須委託代耕來做，如果政府不投入資源擴大農事服務業的服務能量，只要產期一到，就會一再出現叫不到機器的情況，農民整個期作的辛苦就會付諸流水。部分媒體沒有注意到這些農業現場的實際情形，隨便用不專業的報導在批評，難道是以為台灣的小農還是用鋤頭在整地，用鐮刀在收割？

▲▼大型農機。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲火大說，最不需要的就是信口雌黃的政治話術。（圖／農委會提供）

陳吉仲強調，台灣農業要進步，靠的是用心了解農民的需求，專業解決農民的問題，最不需要的就是信口雌黃的政治話術、唯恐天下不亂的偏頗報導。執政的態度，一向都是只要農民有需要，就到現場去解決，不像某些人只在選舉的時候才請假去產地開空頭支票。不管是大型還是小型農機補助，只要農民真的有需求，明年甚至後年都會繼續辦理，如果16億預算不夠滿足農民的需要，還會再擴大，因為用心回應農民的聲音，才是農委會該做的事。

其他人也看了...

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　農糧署：因為不夠用

ET快訊
「最正馬尾女警」換上新制服　胸前沒黏好…陰影引遐想
高雲翔受害女淚崩現身！痛訴「被強迫口X」…KTV包廂監控片曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全職媽媽約友吃午餐！夫狂碎嘴：我上班你吃飯喔　她淚嘆：難道我只能顧家嗎

農機預算暴增被說選前撒錢　陳吉仲火了：不像某些人請假開空頭支票

單親家庭！私校男學生打工賺學費「壓力爆大」　室友塞泡麵...他一翻面哭了

台北當代藝術館新任館長　世新大學駱麗真助理教授出任

設計就像組隊打場籃球賽　品牌整合設計師－王胤卓

送UberEats危險3貼！他心酸衝上前「雞婆暖舉」　媽媽路邊愣住：好…

和女兒瘋夜店！辣媽大U戰袍「胸前包不住」　1.3萬人噴鼻血...超仙正面曝

「總統怠惰使部落受難」　原團、環團籲政府實施部落公法人化

世界飛安高峰會11月台北登場　王國材證實：中港澳全沒報名

麥當勞歡樂送、得來速11/6起「不再主動提供吸管」　雞腿堡也棄用紙盒

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

全職媽媽約友吃午餐！夫狂碎嘴：我上班你吃飯喔　她淚嘆：難道我只能顧家嗎

農機預算暴增被說選前撒錢　陳吉仲火了：不像某些人請假開空頭支票

單親家庭！私校男學生打工賺學費「壓力爆大」　室友塞泡麵...他一翻面哭了

台北當代藝術館新任館長　世新大學駱麗真助理教授出任

設計就像組隊打場籃球賽　品牌整合設計師－王胤卓

送UberEats危險3貼！他心酸衝上前「雞婆暖舉」　媽媽路邊愣住：好…

和女兒瘋夜店！辣媽大U戰袍「胸前包不住」　1.3萬人噴鼻血...超仙正面曝

「總統怠惰使部落受難」　原團、環團籲政府實施部落公法人化

世界飛安高峰會11月台北登場　王國材證實：中港澳全沒報名

麥當勞歡樂送、得來速11/6起「不再主動提供吸管」　雞腿堡也棄用紙盒

翻轉！薔薔宣布喜訊1個月後「不嫁了」　點出大9歲男友問題：會找到更好的人

台灣官方紅到日本！疾管署「疾病擬人」推限量桌曆1000份11/1開搶

AD打3節轟40分20籃板成歐尼爾後首人　克服肩傷率湖人狂勝29分

中信盃黑豹旗／「 明倫達比修有」飆12K　玉里爆冷輸給莊敬

張東潤扮女裝狠心鏟肉「體脂肪剩3%」　金所泫傻眼：怎麼比我美

快訊／民眾黨黨員分析大公開！柯文哲魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

認識不一樣的紐約法拉盛　訪問商會理事長

房價「眼花撩亂」！板橋一區囊括3到6字頭　屋主挑錯時機認賠賣

遊學政見案　李佳芬護夫：韓國瑜希望學生和他一樣出國開眼界

花37萬元買一具Honda F1賽車引擎來玩！重溫本田魂的美好

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

麥德姆颱風生成　北北基宜大雨特報「2地區防豪雨」

沙塵暴！101被消失　北部空品亮紅燈

懷胎8月「領餐遲到」下樓狂道歉　外送員神回讓孕婦傻眼

清朝人留400坪土地　家族後代居住遭法拍

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

終止合作金馬獎　AllSaints：維護一中原則

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

45歲老處男想結婚還挑！介紹23歲嫩妹還打槍

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

右眼皮狂跳夢到亡父　他帶老母跪求地藏王…三個聖筊

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

喜宴汽水250ml要價120元！他慘噴4560元哭了

天眼上線抓三寶！11月9大新制上路

更多熱門

相關新聞

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　

農委會今（29日）宣布啟動本108年度大型農機補助，再投入8億元輔導全國農友、農業機械耕作協會會員購置大型農機，加上小型農機補助8億，共16億，對照過去農機預算只有5千萬，今年突暴增32倍，遭疑選舉考量。農糧署向《ETtoday新聞雲》表示，這些補助原本就有，只是不夠才提出。

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

韓國瑜喊調整稻米保證價　農委會批不負責任

韓國瑜喊調整稻米保證價　農委會批不負責任

護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

農委會駁防非洲豬瘟「豬肉囤貨過量」價格跌

農委會駁防非洲豬瘟「豬肉囤貨過量」價格跌

關鍵字：

農委會陳吉仲大型農機小型農機選前撒錢選前利多農民權益政治人物

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面