百年只製造男生士兵　6歲女童「一封信」改變玩具公司

▲女童反映玩具兵「沒有女生」，玩具公司預計明年推出玩具女兵。（圖／取自MBC Toys玩具公司臉書）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國阿肯色州的6歲女童薇薇安(Vivian Lord)發現，在玩具兵中一直都只有男性的角色，因此寫信給各個製造商問「為什麼不生產女兵」？她的投訴成功刺激了玩具公司BMC Toys，這間製造商決定在明（2020）年推出戰鬥女兵的模型。

根據紐約時報報導，從1930年玩具兵首次亮相以來，一直都是男性為主。薇薇安7月一家人在阿拉巴馬州(Alabama)度假旅行，他在玩玩具時發現，玩具兵裡都只有男性角色，所以向母親提出質疑。她的母親布列塔尼(Brittany Lord)建議她可以寫信跟玩具公司反映，結果最後真的得到製造商的回應。

薇薇安分別寄了信給三間玩具公司，並在信中表示，「為什麼你們不製造女兵，我媽媽的朋友也有當過兵！」她也說到，有些玩具兵為了吸引女生，所以會把包裝做成粉紅色，但還是可以分辨出那些是男生，「我想要真的是女孩的女兵。」

布列塔尼沒有想過女兒的信會得到回覆，但BMC Toys的老闆伊梅爾(Jeff Imel)針對薇薇安的質疑給出回應。BMC Toys玩具公司將會在明年10月推出玩具女兵。

伊梅爾表示，他以前也曾經收到相關的投訴。退休的美國海軍艦隊總司令奧爾特洛夫(JoAnn Ortloff)表示，他想讓他的孫女也玩玩具兵，但裡面卻沒有女兵。他認為生產女士兵，可以讓軍隊中男女性更加平等。

伊梅爾說，玩具女兵會在明年10月亮相，而目前初步的模型已經出爐，還有一些正在開發中。他也表示，「薇薇安的信給了一個很大的啟發。」薇薇安也在事後表達感謝，「等我長大以後，我也要把這些玩具分享給我的小孩。」