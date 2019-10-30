「連署過程有很多魔鬼阻撓」　呂秀蓮批蔡英文：用全國資源選舉早該請假

▲呂秀蓮。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）



政治中心／綜合報導

藍綠陣營衝刺2020大選，對於國民黨總統參選人韓國瑜已經請假拚選舉，前副總統呂秀蓮對於30日則是批評總統蔡英文仍在用全國資源選舉，「早該請假。」

呂秀蓮表示，台灣的民主已經漸漸沉淪，盼綠營支持者要張大眼睛，拿出良心，蔡英文用全國資源替自己選舉，韓國瑜已經請假，蔡英文在三年前就該請假，「她三年來不是都在選舉嗎？不是都每天都在選舉嗎？」

談到行政院長蘇貞昌在港女箱屍案陳同佳事件上的魔鬼說，呂秀蓮回應，這個國家真的充滿很多妖魔鬼怪，明年大家應該用選票讓所有的妖魔鬼怪都下台。

談到代表「一邊一國黨」參選總統，近日正積極衝刺連署，但數量似乎不如預期，呂秀蓮說，連署過程有很多魔鬼在阻撓，「媒體不用反省嗎？為什麼媒體假裝我們不存在啦？我真的要控訴的是，我們的媒體幹什麼去了，後面的魔鬼是誰，故意把呂秀蓮、彭百顯媒體暗殺掉」她也說，「如果天命讓我們沒有過關，我們也就認分了。」

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