索尼宣布2020年1月關閉PlayStation Vue　退出影音串流服務...專注核心遊戲業務

▲PlayStation Vue 將於2020年1月永久停止服務。（圖／取自PlayStation官網）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒報導，索尼旗下串流媒體PlayStation Vue電視服務，來不及撐過下一代遊戲主機PS5在2020年推出前的過渡期，索尼今（30）日正式宣佈PlayStation Vue，將在2020年1月30日永久關閉。

外媒曾於上週報導，索尼正在為PlayStation Vue尋找買家，但似乎沒有成功，索尼只好決定關閉PlayStation Vue。索尼CEO John Kodera表示：「競爭激烈的付費電視行業，昂貴的內容和網路協議，改變速度比我們預期還慢，因此我們決定繼續專注於我們的核心遊戲業務。」

Playstation Vue於四年前開始營運，原本打算成為標準有線或衛星電視訂閱套餐的替代品。顯然這種服務對索尼並沒有什麼收益，否則他們可能不會放棄Playstation Vue。

▲串流影音讓人們隨處都可觀看喜歡的頻道。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

PlayStation Vue是一項串流媒體服務，旨在取代有線電視或其他直播電視訂閱。它有50多個直播頻道，可以在多種可連接設備上觀看或是錄製節目。索尼指出，目前仍可在PlayStation 4和PlayStation 3、Roku播放器和Roku TV、亞馬遜Fire TV、蘋果電視（第四代）、Android TV、Web瀏覽器、iOS和Android、亞馬遜Fire HD6及以上平板電腦以及Google Chromecas上，向客戶提供電影和電視內容。

索尼表示：「我們為PlayStation Vue能夠完成的工作感到自豪。我們對於服務改變人們收看電視的方式，製定了宏偉的目標，以展示PlayStation在付費電視行業中嶄新類別的創新能力。我們要感謝所有客戶，其中有些自2015年PlayStation Vue推出以來一直在我們身邊。感謝您在我們渡過這個過渡時期，並希望未來能給予持續的支持。」

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