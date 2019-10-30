美軍駐中東女戰士詐騙老梗又來了　警銀聯手讓大叔免破財

▲台南市警一分局後甲派出所警方，及時阻止被害人遭詐17萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局後甲派出所，10月29日上午接獲轄內某金融機構人員通報稱，服務櫃台有民眾欲臨櫃匯款疑似遭受詐騙，警方迅速趕抵關懷查證，發現係假美軍真詐騙老梗，及時阻止被害人被騙17萬元。

警方說，楊、陳二員到場後，向該匯款男子關懷了解得知，他於網路上認識一名外籍女子（Jenni Haddy），平時以LINE互相聯繫聊天，該女子平時噓寒問暖，取得男子好感後，便向該男宣稱目前為現役美軍駐中東戰士，因家中臨時有事，急需一筆安家費，遂向男子商借美金5265元（約新台幣17萬元），該男子不疑有他，隨即前往銀行欲匯款至其指定之海外帳戶，幸該行襄理及行員機警，並落實關懷提問程序，發現匯款男子疑似遭詐騙匯款，才主動通報轄區警方前往協助處理。

現場經處理警員楊振群、陳俊宏委婉解說此為典型詐騙手法之一，並出示相關類似詐騙案例，並告知若執意將款項匯出可能會造成錢財上的損失，該男子始驚覺被詐騙，打消了匯款念頭，成功攔阻詐騙款項，被害人於離開銀行之際直向銀行人員與警方道說感謝。

市警一分局呼籲網路交友千萬要小心，並且多方查證對方所說的內容是否屬實，若對方自稱是「美國軍官」，或辦退休來台結婚，都是詐騙集團慣用技倆，民眾一定要提高警覺，絕對不要匯款。