柯文哲酸民進黨不分區「分贓」　卓榮泰：毫無邏輯

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲30日受訪時酸，「民進黨是這樣，分贓分得平的時候就不海選，分贓分不平就海選」。民進黨主席卓榮泰反擊，稱柯文哲的話毫無邏輯，沒辦法回答。

卓榮泰日前批評柯文哲與民眾黨，「知道怎麼做的事都不用海選、不知道怎麼做的事就用海選」，柯文哲反酸，「民進黨是這樣，分贓分得平的時候就不海選，分贓分不平就海選」。

對於柯文哲反擊說法，卓榮泰30日出席民進黨中常會前受訪時回應，「對這種毫無邏輯的題目，我沒辦法用正常的話回答。」

卓榮泰說，大家現在都很關心各地的選情。至於自己在廣播節目中承諾，若國會不過半就要辭主席，他強調，「當然這是我的決心跟意志，沒有過半的民主國會，我沒辦法跟國人交代，也對不起當選的委員，所以我設下這樣的目標，也是我的責任。」

針對不分區名單，卓榮泰說，目前才第一次開完不分區委員會會議，如果現在就提個別的人選是不負責任的。他表示，目前還沒有對個人做討論，之後會密集開會，才會一步一步進入具體的人選跟排序。

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