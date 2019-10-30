張嘉郡戀情「醜聞式公開」！男友認了一夜情　曝光情斷編劇才女主因

▲張嘉郡與周柏吟戀情因劈腿醜聞被迫提早浮上檯面。（圖／翻攝張嘉郡、周柏吟臉書）

記者蔡佩旻、唐詠絮、莊智勝／雲林報導

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡（38歲）原本計畫近日公開戀情，不料這段地下情還等不及正大光明浮上檯面，就提前爆出男友、雲林縣政府新聞處前處長周柏吟劈腿醜聞，逼得張嘉郡不得不公開認愛，還要極力護航男友。周柏吟接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，與該名從事編劇的W女只是一般朋友，2人從未正式交往，雖曾因曖昧情愫而衝動發生一夜情，但由於W女身分模糊，周柏吟覺得奇怪，因此才會慢慢疏離，不料這顆未爆彈竟會在此時「被擲出」，周懷疑自己是遭人「設計」。

去年九合一大選時，周柏吟受到當時參選雲林縣長的張麗善重用，擔任競總發言人，在勝選後周也順利近入縣府擔任新聞處長；在選舉期間，周柏吟與張麗善姪女、前立委張嘉郡產生情愫、互有好感，因此2人悄悄展開交往，雖然地方傳言已久，但過去2人面對這段情的態度都相當保守，雖未否認，但也從未正面承認。

今（30日）媒體收到一名署名「W」的女子控訴，痛斥周柏吟根本就是「渣男」，不但刻意隱瞞與張嘉郡交往的事實與她大搞曖昧，甚至2人還在周住處發生關係，豈料最後周柏吟因「政治野心」欲攀附張家勢力，因此選擇與她疏遠；W女自認遭到周柏吟玩弄感情，不願再看到有其他女子受害，因此才持著錄音檔揭發周的真面目。

W女這一踢爆，張嘉郡頓時成了鎂光燈主角，在記者的追問下不得不在鏡頭前認愛周柏吟，還不忘護航男友，「他是陽光磊落的人」。據記者側面觀察，周柏吟、張嘉郡2人應交往7、8個月有餘，且2人對於感情的態度相當認真，是以「結婚為前提」展開交往，近日還同居共築愛巢，感情相當穩定。

▲周柏吟憂心女友的立委選情受到影響。（圖／翻攝張嘉郡臉書）

對於這一桃色風波，周柏吟唯恐牽連女友立委選情，對於感情細節有所保留，還表示對於W女的身分「我也不是很清楚！」周柏吟表示，會認識W，是在約1年前的一個記者會公開場合上相識，當時W就自稱是編劇，曾編過多部大陸劇、還寫過小說，每次2人聊天，W對於其工作部分都只聊編劇、小說內容，從未交代過詳情，也未曾聽過有哪部知名戲劇是W所編，因此也一直未摸透W的真實身分。

周柏吟強調，他與W只是普通朋友關係，雖然有曖昧，但卻從來未曾升格到男女朋友關係；周也坦承，確實曾在一時的衝動下，與W女發生一夜情，但在發生關係後他也曾與W見過面，還當面向她致歉，事後因覺得W身分有些奇怪，才會漸漸疏離，沒有再進一步深交。

針對辭職新聞處長一職，周柏吟澄清，是因為自己與張嘉郡感情穩定，2人計畫要公開關係、結婚等，為了避嫌才會選擇在10月9日辭去處長一職，轉而協助張嘉郡輔選文宣作業，並非是受到感情影響。

周柏吟認為，立委選情白熱化，W女選在這個時間點爆料，且掌握的錄音、照片證據等相當完整，似是刻意錄下2人對話、拍照等，質疑W女早有預謀，目的很明顯，就是要打擊張嘉郡選情。據悉，早在這段三角戀曝光前，張嘉郡就已經知情，但至今2人感情仍未出現動搖。

▲張嘉郡今受訪時認愛、護航男友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）