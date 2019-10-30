黃暐瀚分析韓國瑜最後會逆轉勝的4大關鍵：比蔡英文更懂民心！





▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝自國民大會2020大白話Youtube）

記者袁茵／台北報導

距離2020年總統大選只剩不到100天，綜合多家民調顯示，總統蔡英文的支持度目前領先國民黨總統參選人韓國瑜。不過資深媒體人黃暐瀚認為，韓國瑜最後可能會「逆轉勝」，只因為「4大關鍵」。

黃暐瀚在28日播出的政論節目《國民大會2020大白話》中表示，民調現在開始出現兩個狀況，第一個就是韓國瑜止跌回升，第二個是不支持蔡英文也不支持韓國瑜的人變多了，然後蔡英文也大概到40％天花板。根據他以往跑新聞的經驗，國民黨民調永遠比民進黨還高，然而民調卻成對比，因為過去支持民進黨的民眾比較低調、不表態，那「現在會不會倒過來？」

黃暐瀚提到，第二關鍵就是韓國瑜的粉絲「很鐵」，對於投票風雨無阻，但是蔡英文的粉絲偏向冷靜，很可能最後沒有去投票。第三關鍵是，韓國瑜之前說澎湖小三通，雖然被罵說早就有了，可是這並不是韓國瑜天馬行空說的，而是地方的人希望有陸客，儘管都被中央機關打臉，但是「你在打臉韓國瑜、以為要圍堵韓國瑜的同時」，但其實是在打臉民心！雖然是有小三通，但這「形同虛設」。

最後，黃暐瀚還說，韓國瑜跟年輕人面對面後，大家對韓國瑜的討厭度可能會降低，但有沒有人去問蔡英文這類的問題？所以大家看到民調顯示，韓國瑜是更懂民心的，但蔡英文沒有，所以形成落差。蔡英文現在握有行政資源，以及香港事件提升支持度，但香港反送中的效果正在遞減，「如果今年沒有1月習近平談話、6月反送中，其實以去年的結果，蔡英文是不會贏的。」

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來