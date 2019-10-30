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搶救香港中小企業　李嘉誠基金會砸10億元「應急錢」計劃

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▲▼香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

近來香港經濟受到「反送中」影響而低靡，「李嘉誠基金會」29日宣佈，捐款10億元（港幣，下同）「應急錢」，援助受到打撃的中小企業，第一期計劃先動用2億元支援餐飲業，符合資格的中小型餐廳每間可獲6萬元，款項預期於11月底前發放。

「李嘉誠基金會」29日在網站發表的新聞稿指出，眼見餐飲業困難每下愈況，比「沙士（SARS）」時更嚴峻，整體營業額大跌3成，兩個月間約200家餐廳歇業及遣散員工，為紓緩財務困難，才會動用「應急錢」。

為令資金盡快送到有需要協助的餐廳，基金會訂定最簡易的批核過程，只要申請者符合中小企定義，僱用少於50人，持有效商業登記及飲食業牌照便可申請，「同舟共濟，渡過難關，謹此與香港人共勉。」

李嘉誠基金會於 1980 年創立，主要專注於支持教育及醫療項目，至今已捐出總款逾260億港幣，項目遍及全球 27 個國家及地區，其中約80% 項目在大中華地區。

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

香港近來零售業表現持續疲弱，資料顯示，截至21日，商舖頂租與減價出售的個案共145個，比8月底升幅11.5%，在頂租的個案中，超過8成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。港媒指出，這是近來由於政治事件持續，導致不少港人減少外出用餐所導致。

《文匯報》報導，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，在這經濟困難的時候，有心人以直接資助方式幫助企業渡過難關，體現了香港人同舟共濟的精神，特區政府對此表示支持，並鼓勵其他人會以同樣的精神或方式，讓香港在走出經濟困局的過程中，能夠互相支持，相輔相成。

►「政治事件」持續　香港商舖減價出售兩個月飆升11.5%

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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