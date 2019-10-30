　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普想邀受傷軍犬到白宮「願隨時接見」！　牠追擊巴格達迪立功紅遍全球

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普公開追殺IS首領巴格達迪的軍犬。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）

▲軍犬的名字並未正式公布，但根據美軍消息，牠的名字叫做「柯南」，是以喜劇演員柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）命名。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）

記者詹雅婷／綜合報導

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動，根據總統川普的說法，當時一隻英勇軍犬立下大功，把巴格達迪追得無路可逃。紐約時報記者羅杰絲（Katie Rogers）在推特引述白宮官員的說法指出，川普想要親自見到參與軍事行動的軍犬，且邀請函已經送出，只要牠能前來，川普願意隨時見牠。

綜合美媒ABC、Washington Examiner2報導，巴格達迪在隧道自爆的同時，炸彈威力傷及到這隻比利時瑪利諾犬，牠在接受手術後，目前已經返回工作崗位。儘管美軍先前以保護軍犬為由，不願意透露牠的名字、傷勢以及其他資訊，但川普28日就在推特公布牠的照片，大力讚賞英勇表現，「我們公開這隻偉大的狗狗，牠在追捕、擊斃巴格達迪的任務中做得非常好。」

據瞭解，川普想要邀請這隻軍犬前來白宮，親自接見牠，根據白宮高階官員的說法，目前邀請函已經送出。紐約時報記者羅杰絲（Katie Rogers）提到，只要牠能前來，川普願意隨時見牠。

►偷內褲定位！美軍犬追捕IS首腦逼自爆亡　知情者洩密：犬名叫「柯南」

►無防備「遭美軍直接殲滅」　巴格達迪遭內奸出賣…他爽拿7億獎金脫離！

ET快訊
見女友家長「伴手禮超觸霉頭」！他被臭罵：原來台灣不能送這個
1人中10多張發票！偽造「開出獎號」騙走國庫1600萬
快訊／加州長灘槍擊3死！萬聖節派對辦一半民眾慌逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕夫妻纏綿1小時就退房　打掃阿姨開門看到沾血「死屍」嚇壞

東京清晨濃霧…晴空塔「漂浮天空中」絕美　網卻驚：路上走來都殭屍

倫敦高樓惡火72死！調查報告：倫敦消防局有「嚴重缺失」

IS迄今避談巴格達迪死訊！　殘存勢力混亂外傳最快明回應

他和女友為樂團爆口角　隔天接「未知號碼」跑到河邊…見愛人屍被撈上岸！

快訊／加州長灘槍擊3死9傷　萬聖節派對辦一半慌逃

英國72女議員表態力挺梅根！　譴責媒體霸凌「無端詆毀女性」

川普想邀受傷軍犬到白宮「願隨時接見」！　牠追擊巴格達迪立功紅遍全球

WhatsApp課稅引爆全國示威　黎巴嫩總理宣布下台：已走到盡頭

離奇！國家森林1噸「巫師岩」竟一夜消失　美林業局急追緝

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

年輕夫妻纏綿1小時就退房　打掃阿姨開門看到沾血「死屍」嚇壞

東京清晨濃霧…晴空塔「漂浮天空中」絕美　網卻驚：路上走來都殭屍

倫敦高樓惡火72死！調查報告：倫敦消防局有「嚴重缺失」

IS迄今避談巴格達迪死訊！　殘存勢力混亂外傳最快明回應

他和女友為樂團爆口角　隔天接「未知號碼」跑到河邊…見愛人屍被撈上岸！

快訊／加州長灘槍擊3死9傷　萬聖節派對辦一半慌逃

英國72女議員表態力挺梅根！　譴責媒體霸凌「無端詆毀女性」

川普想邀受傷軍犬到白宮「願隨時接見」！　牠追擊巴格達迪立功紅遍全球

WhatsApp課稅引爆全國示威　黎巴嫩總理宣布下台：已走到盡頭

離奇！國家森林1噸「巫師岩」竟一夜消失　美林業局急追緝

美軍二戰航母「聖羅號」找到了！神風特攻隊手下頭號犧牲者

投書／消防法的「生命三權」是什麼？

北市外送員10月79件車禍「2死83傷」　警熱點攔勸：開心賺錢平安回家

中信盃黑豹旗／首戰出局！百齡棒球社長崩潰　喊：對不起學長

統一發票詐領1,597萬元　中區國稅局追回當中

右眼視線逐漸模糊！36歲男刮痧完中風　醫曝「危險部位」：不能亂按

二哈躺診台上「ㄎㄧㄤ臉翻肚」　媽傻眼：這裡是醫院欸

限量珍珠披薩！他手刀下訂...狂嗑4片「曝實際滋味」　網推：下午茶絕配

Selina迎38歲生日...Ella訂製禮藏洋蔥！一打開全場眼眶濕了

曾幫起草「和平協議」？　蔡英文：蔡正元講的話聽聽就好

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

以為前男友死2年！　她竟在餐廳遇到人

show girl秀豪乳故意露點...網罵翻

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

巴格達迪遭出賣　內奸爽拿7億獎金

約好不養貓！他讓貓奴新娘幸福淚崩

他靠熱像儀無人機　找到失蹤男童與狗

女富豪成「水泥凍屍」密封冰箱

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

女友4.7萬訊息叫他死　名校男輕生

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

鴿子中找灰貓　18秒腦筋急轉彎

她和「臉蛋超激似閨密」合照　揭21年前醫院偷抱真相

女病人7天拔10顆牙「鮮血狂湧身亡」

更多熱門

相關新聞

美軍駐中東女戰士詐騙老梗又來了

美軍駐中東女戰士詐騙老梗又來了

台南市警一分局後甲派出所，10月29日上午接獲轄內某金融機構人員通報稱，服務櫃台有民眾欲臨櫃匯款疑似遭受詐騙，警方迅速趕抵關懷查證，發現係假美軍真詐騙老梗，及時阻止被害人被騙17萬元。

國家森林1噸「巫師岩」一夜消失

國家森林1噸「巫師岩」一夜消失

美海陸戰隊爆臉書社團「傳女兵裸照」

美海陸戰隊爆臉書社團「傳女兵裸照」

巴格達迪遭出賣　內奸爽拿7億獎金

巴格達迪遭出賣　內奸爽拿7億獎金

馬路出現恐怖大洞　公車慘被「吃掉」

馬路出現恐怖大洞　公車慘被「吃掉」

關鍵字：

軍犬巴格達迪Abu Bakr al-Baghdadi伊斯蘭國IS川普白宮美軍北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

「最正馬尾女警」新衣曝光　胸前沒黏好「露邪惡陰影」

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面