川普想邀受傷軍犬到白宮「願隨時接見」！　牠追擊巴格達迪立功紅遍全球

▲軍犬的名字並未正式公布，但根據美軍消息，牠的名字叫做「柯南」，是以喜劇演員柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）命名。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）

記者詹雅婷／綜合報導

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動，根據總統川普的說法，當時一隻英勇軍犬立下大功，把巴格達迪追得無路可逃。紐約時報記者羅杰絲（Katie Rogers）在推特引述白宮官員的說法指出，川普想要親自見到參與軍事行動的軍犬，且邀請函已經送出，只要牠能前來，川普願意隨時見牠。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019



綜合美媒ABC、Washington Examiner2報導，巴格達迪在隧道自爆的同時，炸彈威力傷及到這隻比利時瑪利諾犬，牠在接受手術後，目前已經返回工作崗位。儘管美軍先前以保護軍犬為由，不願意透露牠的名字、傷勢以及其他資訊，但川普28日就在推特公布牠的照片，大力讚賞英勇表現，「我們公開這隻偉大的狗狗，牠在追捕、擊斃巴格達迪的任務中做得非常好。」

據瞭解，川普想要邀請這隻軍犬前來白宮，親自接見牠，根據白宮高階官員的說法，目前邀請函已經送出。紐約時報記者羅杰絲（Katie Rogers）提到，只要牠能前來，川普願意隨時見牠。

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