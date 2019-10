川普想邀受傷軍犬到白宮「願隨時接見」！　牠追擊巴格達迪立功紅遍全球

▲軍犬的名字並未正式公布,但根據美軍消息,牠的名字叫做「柯南」,是以喜劇演員柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)命名。(圖/翻攝自推特/realDonaldTrump)

記者詹雅婷/綜合報導

伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)死於美軍突襲行動,根據總統川普的說法,當時一隻英勇軍犬立下大功,把巴格達迪追得無路可逃。紐約時報記者羅杰絲(Katie Rogers)在推特引述白宮官員的說法指出,川普想要親自見到參與軍事行動的軍犬,且邀請函已經送出,只要牠能前來,川普願意隨時見牠。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

綜合美媒ABC、Washington Examiner2報導,巴格達迪在隧道自爆的同時,炸彈威力傷及到這隻比利時瑪利諾犬,牠在接受手術後,目前已經返回工作崗位。儘管美軍先前以保護軍犬為由,不願意透露牠的名字、傷勢以及其他資訊,但川普28日就在推特公布牠的照片,大力讚賞英勇表現,「我們公開這隻偉大的狗狗,牠在追捕、擊斃巴格達迪的任務中做得非常好。」

據瞭解,川普想要邀請這隻軍犬前來白宮,親自接見牠,根據白宮高階官員的說法,目前邀請函已經送出。紐約時報記者羅杰絲(Katie Rogers)提到,只要牠能前來,川普願意隨時見牠。

DOG UPDATE: The dog who aided the ISIS raid has an invitation to the White House “whenever he can get over here,” per senior official. The president wants to meet him.