台積電股價299.5元創歷史新高！　助攻台股收盤再度改寫29年來高點

▲ 台股今日收盤上漲46點。（資料照／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今天開低走高，上午維持在平盤附近震盪，接近中午時，開始上攻，漲幅逐漸擴大，收盤衝上11,380點，上漲46點，再次改寫29年來新高紀錄，成交量1,231.03億元。

電子三雄中，台積電（2330）再次突破歷史新高紀錄，收在高點299.5元、上漲0.34%，市值達7.76兆元。

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股王大立光（3008）以4320元作收、上漲0.12%；鴻海（2317）以80.2元作收，下跌0.74%。

▲ 台股今日以11,380點收盤，再次改寫29年來新高紀錄，逐步逼近12,000點。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

國泰投信總經理張雍川表示，近期外資買超台股積極，在利率低的市場越多、加上台灣擁有中美貿易戰轉單效益、半導體銷售優預期等優勢下，殖利率偏高，成為外資買超重點市場。

張雍川表示，在資金充沛情況下、資金流動度很高、類股輪動快速，主要集中在傳產龍頭股，包含水泥、塑化、鋼鐵、航運、汽車等。而在科技類股部分，張雍川指出，個股漲多會有歇息，但換手之後還有機會再攻，5G、高速運算、雲端、半導體這些都是維持看漲趨勢的題材。

而對於台股是否有機會突破歷史高點12,682點，張雍川認為，以目前指數區間來講，台股會維持震盪走高格局，達到12,000有機會、但12,682點就比較遠，也會有漲多回檔狀況、不會這麼快。