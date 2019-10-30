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社會 社會焦點 保障人權

戴全罩安全帽持菜刀搶超商12萬　警2天內逮人…但錢花光了

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記者林悅／台南報導

台南市南區１處超商，10月27日深夜11時許，遭1名持菜刀醫戴全罩式安全帽歹徒，闖入強盜現金12萬元得手逃逸，台南市警六分局案發後45小時內，循線緝獲作案的32歲吳姓男子，搶得錢都被他飲酒玩樂花費殆盡，全案偵訊後依強盜罪嫌送辦。

▲台南市警六分局緝獲涉嫌持菜刀行搶超商的32歲吳姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局緝獲涉嫌持菜刀行搶超商的32歲吳姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局緝獲涉嫌持菜刀行搶超商的32歲吳姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，該搶嫌身材瘦高、頭戴淺色全罩式安全帽、著深色外套並戴手套，進入後即亮出菜刀脅迫女店員、喝令其交出收銀檯內所有現金，得手約12萬餘元，離去時撞見另名男店員還怒嗆「看啥」，行徑十分囂張，整個犯案過程僅花費30秒左右、未造成人員傷亡，歹徒得逞後立即徒步逃逸消失於暗巷內。

市警局長周幼偉獲悉後十分重視，指示轄區六分局立即成立專案小組積極偵辦，由於該超商位處舊鄉里聚落、巷弄彎曲複雜，輔以案發時光線昏暗、難以清楚辨別方位，平添偵辦難度，且歹徒刻意以徒步方式由暗巷逃逸，行進過程中甚至在巷弄內往返停頓、更換衣著欲混淆調查方向，惟經專案人員擴大調查範圍並進行地毯式查訪蒐報、抽絲剝繭之後終鎖定1名可疑男子涉嫌重大，經追查確認犯嫌係32歲吳姓男子。

▲台南市警六分局緝獲涉嫌持菜刀行搶超商的32歲吳姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方於偵辦過程中發現吳嫌曾搭乘計程車前往某醫院周邊，經趕往附近搜尋訪查發現吳嫌在醫院旁之超商內徘徊而將他緝獲，經暸解吳嫌係因酒癮發作而就診，所搶得數萬元贓款也在短短不到兩天之間便飲酒玩樂花費殆盡，吳嫌遭逮時坦承上情不諱，供稱其係因缺錢花用才會鋌而走險，警方於吳嫌騎用之機車內起獲犯案時所穿著衣物，警詢後依強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

六分局長陳建民再度呼籲，投機分子切勿以身試法、挑戰警方維護地方治安的決心與毅力；並強調警力有限、民力無窮，民眾若於日常發現可疑之人事物請立即向警方通報，警民共同合作創造安居樂業的生活環境。

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