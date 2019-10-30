呼應運量1萬4千至1萬8千人高鐵延伸宜蘭案　宜蘭綠營成立促進會

▲▼呼應交通部高鐵延伸宜蘭案，宜蘭綠營成立促進會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為呼應交通部將高鐵延伸至宜蘭的重大建設計畫，宜蘭在地仕紳與民進黨中央地方等黨公職，30日一同召開「高鐵延伸宜蘭促進會」籌備大會，並與現場兩百多名民眾，用親身參與告訴小英政府，宜蘭人支持這項平衡東西城鄉差距的重大交通建設計畫。

30日在宜蘭縣議會召開的「高鐵延伸宜蘭促進會」籌備大會，發起人宜蘭市長江聰淵表示，作為宜蘭市市長他強烈支持這項重大交通建設計畫，尤其對於在地發展一定會強力提升，加上2020年蘇花改全線通車後，宜蘭可能進入新一波塞車黑暗期，透過高鐵延伸宜蘭，給東部民眾另一種選擇，這就是有做事的政府。

發起人宜蘭前縣長林聰賢指出，他做過地方父母官深知交通建設的重要性，過去民進黨執政下的宜蘭把一項項不可能任務一一完成了，這是從陳定南縣長時代開始一步一步規劃傳承下來的，北宜高鐵其實一直有在規劃中，它就是「直鐵的升級版」，其實這也是中央跳脫傳統思維建構一個「環島鐵路網」的方式，北宜高鐵就是「環島鐵路網」的第一步！

立委陳歐珀表達他在這8年的立委任期中針對相關議案提過3次總質詢並超過10次以上的委員會質詢都在爭取「北宜直鐵」的重大交通建設，他可以很負責任的說「高鐵就是直鐵重要替代方案跟升級版」。

陳歐珀建議高鐵可依據2006年快鐵環評替代方案之一，併入北宜直鐵的路廊評估，行政程序「不用另案作評估」可直接放入既有的評估中。他絕對尊重交通部的專業也感謝交通部重視東部區域城鄉發展，未來估計高鐵可以輸運1萬4千至1萬8千人左右的運量，將來搭配縣內大眾運輸系統整合，才能有效紓解宜蘭交通。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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