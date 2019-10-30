　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大同經營權之爭　二審改判現任獨董林蔚山等人當選無效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大同公司董事長林蔚山（圖／資料照）

▲大同公司前董事長林蔚山。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司大同公司，2017年5月間爆發經營權爭奪戰，市場派提名的董事、獨立董事人選，遭公司派以資格不符為由，全數剔除，最後由前董事長林蔚山等人擔任獨董至今。市場派起訴確認林蔚山等人當選無效，一審未准，上訴二審後，高等法院30日作出逆轉判決，改判林蔚山等人當選無效。可上訴。

本案源於大同公司在2017年3月29日召開董事審查6席一般董事、3席獨立董事的被提名人資格，當時的市場派欣同投顧公司和股東陳麗卿等人，提名欣同投顧公司負責人楊永明和林宏信為董事候選人，提名林鵬良為獨董候選人，依當時持股推估，市場派至少可搶下2席董事。不料董事會最後認定檢附文件不齊備為由，剔除楊永明等3人資格。當年度的5月11日大同公司股東會，最後根據公司派提名的人選，全面改選董事與獨立董事。

市場派不滿，提出民事訴訟，先位要求確認當時股東會選出的林蔚山等9人董事、獨立董事均無效，備位請求撤銷該次股東會決議。一審台北地院審理後，撤銷該次股東會會議決議內容。

案經上訴，高等法院30日的二審出現不同判決，改判決市場派的先位之訴勝訴。高院在判決理由中指出，依修正前《公司法》相關規定，僅須被提名人提出當選後願任董事之承諾書、且無犯背信等罪之聲明書，即可參選股票公開發行公司的董事、獨立董事。故楊永明、林宏信雖以欣同公司法人代表人之身分被提名為董事候選人，但僅須提出上開文書即可。另外獨立董事持股部分，僅需提名的股東提出持股證明即可，不須參選的獨董自行提供持股證明書。故高院認為市場派當時在大同董事會提出的資料已經足夠，應該可以由股東會投票選舉，最後高院改採信市場派的先位請求，因此撤銷一審判決，改判林蔚山等9人董事、獨立董事當選均無效。本案仍可上訴。
 

ET快訊
「最正馬尾女警」換上新制服　胸前沒黏好…陰影引遐想
高雲翔受害女淚崩現身！痛訴「被強迫口X」…KTV包廂監控片曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂A線民費「灌水百次」 當公積金　海巡隊9貪官全用來買酒吃喝

聽男星的話做醫美…小模感染後被問：那邊怎麼了？　她淚崩：不會好了

戴全罩安全帽持菜刀搶超商12萬　警2天內逮人…但錢花光了

「叫政府去吃屎炸彈總統府」　桃園男臉書留言遭起訴

涉嫌充當司法黃牛　台中市警務員涉貪檢方聲押

大同經營權之爭　二審改判現任獨董林蔚山等人當選無效

高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

再經過新馬站　普悠瑪重傷者古秀琴害怕到「不敢往外看」

男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

腦出血欠千萬醫藥費滯日！婦返台逐漸康復　夫激動感謝：在隧道盡頭看見光亮

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

狂A線民費「灌水百次」 當公積金　海巡隊9貪官全用來買酒吃喝

聽男星的話做醫美…小模感染後被問：那邊怎麼了？　她淚崩：不會好了

戴全罩安全帽持菜刀搶超商12萬　警2天內逮人…但錢花光了

「叫政府去吃屎炸彈總統府」　桃園男臉書留言遭起訴

涉嫌充當司法黃牛　台中市警務員涉貪檢方聲押

大同經營權之爭　二審改判現任獨董林蔚山等人當選無效

高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

再經過新馬站　普悠瑪重傷者古秀琴害怕到「不敢往外看」

男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

腦出血欠千萬醫藥費滯日！婦返台逐漸康復　夫激動感謝：在隧道盡頭看見光亮

中信盃黑豹旗／和平7局扳倒新北新莊　連2年闖64強

翻轉！薔薔宣布喜訊1個月後「不嫁了」　點出大9歲男友問題：會找到更好的人

台灣官方紅到日本！疾管署「疾病擬人」推限量桌曆1000份11/1開搶

AD打3節轟40分20籃板成歐尼爾後首人　克服肩傷率湖人狂勝29分

中信盃黑豹旗／「 明倫達比修有」飆12K　玉里爆冷輸給莊敬

張東潤扮女裝狠心鏟肉「體脂肪剩3%」　金所泫傻眼：怎麼比我美

快訊／民眾黨黨員分析大公開！柯文哲魅力吸6千新黨員　45歲以下佔8成4

認識不一樣的紐約法拉盛　訪問商會理事長

房價「眼花撩亂」！板橋一區囊括3到6字頭　屋主挑錯時機認賠賣

遊學政見案　李佳芬護夫：韓國瑜希望學生和他一樣出國開眼界

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

惡鄰插乾股被拒　麵包刀險要命

陸戰女兵偷拍室友裸照　LINE傳同袍

國道1號小車遭BMW追撞　7歲女童遭輾恐截肢

深夜撞死興大生！「小夫」複訊後直接發監

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

老公與小三拍性愛片　她隱忍竟「被離婚」

瑞傑地產4億吸金案　北聯幫主聲押

疑被3歲童推倒　2月大女嬰頭部外傷救治中

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

約談判9男追砍路邊少年　一問竟是自己人

色保全電梯熊抱女住戶　「臨別一摸」曝光

黑人家族起底　知情人士：整個桃園都怕他們

更多熱門

相關新聞

聯邦法官擋下阿拉巴馬墮胎禁令

聯邦法官擋下阿拉巴馬墮胎禁令

美國阿拉巴馬州共和黨籍女州長伊佛（Kay Ivey）5月16日簽下堪稱全美最嚴墮胎禁令的《人類生命保護法》， 11月一旦生效，因性侵或亂倫懷孕的墮胎者及執行手術的醫生都得面臨刑罰。聯邦法官29日否決這項幾乎完全禁止墮胎的法案，稱其明顯違反憲法。

吹哨者法案戴立紳條款　司改會建議修改

吹哨者法案戴立紳條款　司改會建議修改

南京東路飆車釀3死　謝亞軒二審改輕判12年

南京東路飆車釀3死　謝亞軒二審改輕判12年

罵錯人照罰不誤，但只有謝祖武可以提告？

罵錯人照罰不誤，但只有謝祖武可以提告？

專虐前妻子女　狠心後母虐女案開庭

專虐前妻子女　狠心後母虐女案開庭

關鍵字：

法律人權大同獨立董事股東會決議董事會決議林蔚山市場派二審高等法院

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

劉致榮退出中華隊　台電王宗豪補

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面