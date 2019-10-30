快訊／太陽花學運流血驅離！23人向市府求償1006萬元　北院判賠111萬元

▲ 太陽花學運期間佔領行政院運動，爆發警民流血衝突，其中30位受傷民眾向北市府求償1006萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

2014年由大學生發起的「太陽花學運」，自3月18日攻佔立法院後，於3月23日晚間試圖佔領行政院，警方在24日發起強制驅離，期間暴力衝突不斷，共造成150多名抗議參與者及警察受傷。其中被打到頭破血流的教師林明慧，向行政院等機關提起行政訴訟，經北院判決，獲市府國賠30萬元；台北市長柯文哲也順應民意，不上訴。義務律師團及民間司改會另向北市府提出國賠，替23名同樣在驅離行動中受傷的民眾求償1006萬8632元。北院今（30日）判決台北市政府警察局應賠償其中14人共111萬零5百65元，全案仍可上訴。

司改會於2015年9月15日，向北市府遞交國賠協議請求書，並根據林明慧老師的判決表示，324驅離行動中，北市府對轄區內事件，有決定是否驅離、驅離方式、程度、範圍的權利與職權，即使是中央下令，北市府也不能免責。

律師團提出3項訴求，呼籲北市府負起國家責任、盡速查明並公布「不知名員警」及落實執勤員警的身分識別制度。司改會強調，警方面對和平靜坐表達訴求的民眾，不該以暴力手段對他們施加傷害，若主管機關不能徹查「不知名警員」的身分，等同讓全國基層警員共同背負「違法濫權」的汙名，打擊警方士氣。北院今判決台北市政府警察局共應賠償111萬餘元，23名求償者中部分被駁回，僅有14人獲賠。

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