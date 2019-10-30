　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「總統怠惰使部落受難」　原團、環團籲政府實施部落公法人化

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「總統怠惰使部落受難」 原團、環團籲政府實施部落公法人化。（圖／記者許展溢攝）

▲原團、環團怒指，政府毫不回應固有主權與自我治理。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

原住民團體、環保團體今（30日）舉行記者會怒指，政府毫不回應固有主權與自我治理，繼續以虛構的「共管」、增劃編原住民保留地、放空林下經濟、禁伐補償等施捨措施收買原住民，導致在這段過程，原民土地倫理和生態隨著老耆往生加速流失，呼籲總統參選人趕快下鄉傾聽他的心聲。

今台灣環境保護聯盟、台灣生態學會、看守台灣協會、原住民族權利促進會、台原住民守護領域聯盟等團體齊聲指出，我國在2004年底通過原住民基本法，與聯合國在2007年通過原住民權利宣言，都指出原住民部落對其傳統領域享有固有的集體主權，但遲到今日，部落連法律實體都不是，更無自我治理組織執行傳統領域主權與資源經營權。

請繼續往下閱讀...

原團表示，政府「鴨霸」行為讓他們真正權益和管理權被剝奪了，質疑上位者是否有真正傾聽他們提出來的法案或草案，政府每次都好像在放煙火，天空閃爍一下，就沒再動作，現在頭目垂垂老矣，所有頭目會議中，每一個人都提出沈痛呼籲政府快下鄉，更希望總統參選人重視原住民議題，別把原來台灣真正的祖人遺忘掉了。

▲▼「總統怠惰使部落受難」 原團、環團籲政府實施部落公法人化。（圖／記者許展溢攝）

▲原團、環團最後提出5訴求，訴請公法人化。（圖／記者許展溢攝）

原團、環團最後提出以下5訴求：

1、部落群體價值遭受個人權益保障法的霸凌割裂，此刻正面臨分秒生存危機，訴請公法人化。

2、別再以照顧施捨利誘等手段剝奪原住民人權，只會造成尊嚴剝落。

3、部落為原住民族固有集體權利的實體，也是群體風範再生的有機體。

4、不應無限期公告與修正部落公法人草案，總統怠惰使部落受難。

5、實施部落公法人有助於實踐聯合國永續發展目標，讓台灣在世界發光。

ET快訊
懷胎8月領餐遲到狂道歉　外送員「討小費」讓她傻眼：3次都熊貓
巴格達迪被內奸出賣…他爽拿7億獎金脫離　投誠原因曝光
余天房貸還有1671萬　拚立委連任還要顧余苑綺
比基尼妹受傷坐輪椅　他幫忙推見「美好上帝視角」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送UberEats危險3貼！他心酸衝上前「雞婆暖舉」　媽媽路邊愣住：好…

和女兒瘋夜店！辣媽大U戰袍「胸前包不住」　1.3萬人噴鼻血...超仙正面曝

「總統怠惰使部落受難」　原團、環團籲政府實施部落公法人化

世界飛安高峰會11月台北登場　王國材證實：中港澳全沒報名

麥當勞歡樂送、得來速11/6起「不再主動提供吸管」　雞腿堡也棄用紙盒

小六兒放學討「冰冰涼涼的喝」神自嘲　媽差點噴咖啡：現在怪我囉？

雲豹甲車通訊裝備離奇失蹤半年　庫房、天花板找回

雲嘉南警戒！灰濛沙塵暴南移襲中台　午後空品紅色警報

一早奔加油站！她一看「中油3隻鬼」超萬聖風　歡樂上工笑噴：站長愛耍寶

懷胎8月「領餐遲到」下樓狂道歉　外送員「神回討小費」讓孕婦傻眼：3次都是熊貓

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

飛50hrs！張國煒親駕A321neo歸國　塔台暖喊「Welcome Home」網感動

送UberEats危險3貼！他心酸衝上前「雞婆暖舉」　媽媽路邊愣住：好…

和女兒瘋夜店！辣媽大U戰袍「胸前包不住」　1.3萬人噴鼻血...超仙正面曝

「總統怠惰使部落受難」　原團、環團籲政府實施部落公法人化

世界飛安高峰會11月台北登場　王國材證實：中港澳全沒報名

麥當勞歡樂送、得來速11/6起「不再主動提供吸管」　雞腿堡也棄用紙盒

小六兒放學討「冰冰涼涼的喝」神自嘲　媽差點噴咖啡：現在怪我囉？

雲豹甲車通訊裝備離奇失蹤半年　庫房、天花板找回

雲嘉南警戒！灰濛沙塵暴南移襲中台　午後空品紅色警報

一早奔加油站！她一看「中油3隻鬼」超萬聖風　歡樂上工笑噴：站長愛耍寶

懷胎8月「領餐遲到」下樓狂道歉　外送員「神回討小費」讓孕婦傻眼：3次都是熊貓

【美肌補習班】張聰民／如何「卸妝」才能創造美麗童顏？

東京時裝周／古又文傳達雌雄同體搖滾魂　再現「皇后合唱團」傳奇主唱經典百褶衫

陳佩琪自爆最討厭被問求婚　柯文哲27年前結婚照曝光　

基本工資調漲！　勞保投保薪資分級表明年起修正影響296萬人

高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

12強／劉致榮因傷退出中華隊　台電左投王宗豪遞補

詹皇前隊友轟厄文「永遠長不大愛鬧事」　ESPN曝籃網憂心他情緒化

再經過新馬站　普悠瑪重傷者古秀琴害怕到「不敢往外看」

23歲男嗆韓國瑜「有什麼可以相信你？」！挺韓者一旁怒吼：不懂不要抹黑

下班衝一波！星巴克10／30起連兩天「飲品買一送一」快把握

生活熱門新聞

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

麥德姆颱風生成　北北基宜大雨特報「2地區防豪雨」

清朝人留400坪土地　家族後代居住遭法拍

沙塵暴！101被消失　北部空品亮紅燈

終止合作金馬獎　AllSaints：維護一中原則

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

45歲老處男想結婚還挑！介紹23歲嫩妹還打槍

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

右眼皮狂跳夢到亡父　他帶老母跪求地藏王…三個聖筊

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

喜宴汽水250ml要價120元！他慘噴4560元哭了

懷胎8月「領餐遲到」下樓狂道歉　外送員神回讓孕婦傻眼

天眼上線抓三寶！11月9大新制上路

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

更多熱門

相關新聞

陳吉仲再批韓國瑜：言行不一、不專業

陳吉仲再批韓國瑜：言行不一、不專業

農委會主委陳吉仲昨（22日）針對國民黨總統參選人韓國瑜提的農業政策批「自相矛盾」，韓國瑜反指陳應多下鄉傾聽別講風涼話。陳今（23日）再批韓所謂「三支箭」政策看來有許多言行不一、不專業。

韓國瑜屏東選舉旗幟遭「毀容」　警迅速逮人

韓國瑜屏東選舉旗幟遭「毀容」　警迅速逮人

動物不是物品！60個動團提8大訴求替牠們請命

動物不是物品！60個動團提8大訴求替牠們請命

韓國瑜屏東請益產業之旅　韓家軍迎接

韓國瑜屏東請益產業之旅　韓家軍迎接

韓國瑜首次到屏東　10月還有宮廟行

韓國瑜首次到屏東　10月還有宮廟行

關鍵字：

原住民團體環保團體.公法人化總統參選人頭目

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

麥德姆颱風生成　北北基宜大雨特報「2地區防豪雨」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面