「總統怠惰使部落受難」　原團、環團籲政府實施部落公法人化

▲原團、環團怒指，政府毫不回應固有主權與自我治理。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

原住民團體、環保團體今（30日）舉行記者會怒指，政府毫不回應固有主權與自我治理，繼續以虛構的「共管」、增劃編原住民保留地、放空林下經濟、禁伐補償等施捨措施收買原住民，導致在這段過程，原民土地倫理和生態隨著老耆往生加速流失，呼籲總統參選人趕快下鄉傾聽他的心聲。

今台灣環境保護聯盟、台灣生態學會、看守台灣協會、原住民族權利促進會、台原住民守護領域聯盟等團體齊聲指出，我國在2004年底通過原住民基本法，與聯合國在2007年通過原住民權利宣言，都指出原住民部落對其傳統領域享有固有的集體主權，但遲到今日，部落連法律實體都不是，更無自我治理組織執行傳統領域主權與資源經營權。

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原團表示，政府「鴨霸」行為讓他們真正權益和管理權被剝奪了，質疑上位者是否有真正傾聽他們提出來的法案或草案，政府每次都好像在放煙火，天空閃爍一下，就沒再動作，現在頭目垂垂老矣，所有頭目會議中，每一個人都提出沈痛呼籲政府快下鄉，更希望總統參選人重視原住民議題，別把原來台灣真正的祖人遺忘掉了。

▲原團、環團最後提出5訴求，訴請公法人化。（圖／記者許展溢攝）



原團、環團最後提出以下5訴求：

1、部落群體價值遭受個人權益保障法的霸凌割裂，此刻正面臨分秒生存危機，訴請公法人化。

2、別再以照顧施捨利誘等手段剝奪原住民人權，只會造成尊嚴剝落。



3、部落為原住民族固有集體權利的實體，也是群體風範再生的有機體。

4、不應無限期公告與修正部落公法人草案，總統怠惰使部落受難。

5、實施部落公法人有助於實踐聯合國永續發展目標，讓台灣在世界發光。