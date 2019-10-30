廣達林百里談5G驅動AI發展　提出3大商機與4大挑戰

▲廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

科技部今（30）日起一連兩日在台北文華東方酒店舉辦「科技領航閃耀一甲子一全球科技領袖高峰論壇（2019 Global Science＆Technology Leaders Forum）」，邀請廣達集團董事長林百里以「driving Al expansion with 5G Technology」為主題演講。

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▲迎接5G時代將產生劇烈變化。（圖／記者姚惠茹攝）

林百里表示，迎接5G將會是完全不一樣的時代，因為資料數量會變成1000倍，可以連結的裝置達100倍，速度比4G快10倍，讓通訊走向創新，而過去以雲端為中心的AI，剛開始從雲端開始，現在有部分AI更有效率，未來裝置將有更多AI ，進而所有的裝置都會改變成為智能裝置。

▲5G驅動AI發展物聯網。（圖／記者姚惠茹攝）

林百里舉三類AI應用，其一是智慧交通，不僅有車輛跟車輛、車輛跟行人之間的溝通，還有車內智能化都很快會有相關應用，其二為智慧工廠，因為5G有助於工廠的AI研發，其三則是娛樂應用，像是電競、AR、VR都將改變過去的服務提供方式。

▲5G面臨的挑戰。（圖／記者姚惠茹攝）



話鋒一轉，林百里提到5G面臨著4大挑戰，包括基礎建設、連接度、裝置、業務生意，不僅基礎建設需要擴充雲端環境，而且電信需要為5G提供不同連結，還有裝置關乎到的個人隱私問題，並在業務生意方面，需要加強企業的決策品質，進而提供個人客戶創新體驗，這些都是挑戰。

▲5G的商機。（圖／記者姚惠茹攝）

至於5G的商機，林百里表示，未來7年5G垂直相關產業應用的產值達4.3兆美元，並提到前三年大部分應用在製造業、娛樂產業、交通運輸，然後下一階段是智慧城市、健康照護、醫療服務、物流應用，第三階段則是將全球建置部署延伸到金融業、零售業，這些都是可能的商機。

▲5G成就下世代企業。（圖／記者姚惠茹攝）

新科技成就下一波的兆元產值企業，林百里說明，第一波看到一些手機廠商；第二波則是NOKIA、微軟；第三波就是新的商業模式，像是蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜、阿里巴巴，並指出這一波的企業將會有巨幅成長，尤其是雲端、AI、5G、IoT的服務供應商，因為它們擁有數據資料。

▲林百里以飛機來比喻整體雲端匯流。（圖／記者姚惠茹攝）

總結來說，林百里表示，整個新時代就是大的雲端匯流，雲端是飛機、5G是引擎、AI是機長、IoT是乘客，至於誰為這些服務付費，當然是擔任乘客的物聯網終端消費者，並提到台灣在硬體，不僅有系統、半導體，還有端對端的方案都是優勢所在。