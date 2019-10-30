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富邦證：槓桿與反向ETF可增加投資組合靈活度　但適用在波段與短期交易

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲ 在波動環境中維持獲利是投資人關注焦點。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

投資市場瞬息萬變，為了協助客戶即時掌握全球新趨勢與推陳出新的交易工具規則，富邦證券攜手香港交易所與全球第二大槓桿與反向ETFs發行商Direxion舉辦投資講座。以尋找美港股的機會與洞見為主題，跟投資人分享最新市場資訊。

市場波動率加劇，不少投資人善用槓桿或放空ETF順勢操作，成功把握住震盪環境下的投資機會。但槓桿操作是雙刃劍，順風順水時，可透過槓桿投資放大回報，但如槓桿過高又做錯方向，就可能蒙受大額損失。為了讓投資人具備正確投資槓反ETF的觀念與態度，Direxion亞太區董事邱琳玲與投資人分享有關槓桿、反向ETF的資訊。

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Direxion是全球規模第二大的槓反ETF發行商，對於槓桿與反向ETF的投資及布局深耕已久。邱琳玲表示，因為槓桿與反向ETF被設計來追求所追蹤指數每日報酬的槓桿或反向倍數，具有每日重整（Daily reset）以及每日複利的特性。

邱琳玲指出，很多投資者會疑惑，為什麼今年以來標普500指數漲了20%，在此期間該指數做多三倍的ETF卻不是漲60%？就是因為每日重整和每日複利的特性。在每日複利計算下，長期持有報酬率會偏離一般標的指數之正向倍數或反向倍數表現，所以不能長期買進持有（Buy and hold），只適合用在波段與短期交易（Swing trading），而且持有期間一定要每天監控市場變化。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市。（圖／pixabay）

▲ 槓桿與反向ETF具有每日重整以及每日複利的特性，只適合用在波段與短期交易，而且持有期間一定要每天監控市場變化。（示意圖／pixabay）

回顧過去20年，標普500指數中股息佔了總回報的五成左右，有著舉足輕重的地位，富邦證券對此表示，目前全球負殖利率債券佔整體的1/3，在各國央行持續貨幣寬鬆政策下，股息成長股將獲得市場更多關注。面對美國景氣擴張期來到末端，加上美中對抗的不確定性大環境下，投資人更應該做好風險管理。

富邦證券建議，可運用傳統基準指數ETF或是Smart Beta中的低波動、連續調升股利企業的主題ETF，構成核心的投資組合。衛星投資組合則以戰術型的槓桿與反向ETF跟隨市況做搭配調整，增加投資組合的多元性及靈活度，以攻守兼備的方式提升防禦能力與獲利能力，創造雙贏局面。

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富邦證券ETF槓桿

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