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男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

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▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲簡男被女網友指控涉嫌非禮性侵，因為怕被打，先衝到警局報案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北簡姓男子去年底參加網友聚會，會後突然衝到店外，直奔警局報案指控店裡的人要打他，眾人向警方表示，聽說簡男企圖性侵女客，所以要問個清楚，全案朝妨害性自主調查，女客臉上驗出男性DNA，但沒有精液，且現場除了簡男和被害女子外，沒有人留下真實身分供追查，檢察官只能以事證不足等理由處分不起訴簡男。

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲簡男辯稱和被害人喝酒聊天接吻，並沒有任何性侵舉動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，這場網友聚會是由包含被害人在內的2名女子，透過交友軟體JUST DATING揪了許多男女，在2018年12月底，一起到台北市大安區的1間地下室酒吧舉行聖誕年終趴，席間主辦之一的被害女子累了，靠著沙發瞇眼小憩，其他網友來來去去，有的人在玩飛鏢，有的人繼續把酒言歡。

被害人指控，她因為突然覺得身旁有異狀，睜開眼一看，簡男正要把裸露的下體靠近她的嘴巴，她嚇了一大跳，但因為怕被趁虛而入，不敢開口呼救，只能緊閉雙唇掙扎，簡男只碰到了她的嘴巴附近，後來因為有其他人經過，簡男停手，她才趕緊跟人說遭侵犯。

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲酒吧內沒有監視器，其他在場證人又沒留下聯絡資料讓檢警傳喚，這起性侵羅生門查無實證。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

簡男則是一溜煙地跑出店外，直奔赴進警局報案，指控酒吧的店員和客人企圖留置並毆打他，警方趕忙到酒吧調查，聽到被害人指控險遭性侵後，簡男辯稱只是酒酣耳熱之際，和被害人聊天時有親了嘴，還問被害人，能不能到被害人家過夜，但否認有任何性侵舉動。

雖然雙方說法差異很大，但是因為店內沒有監視錄影，其他店員、客人也沒有留下本名與聯絡資訊給警方，連被害人也說只知道這些網友的代號暱稱，無法傳喚相關人士協助偵辦。

檢察官最後只能憑警察的密錄器，確認現場眾人有聽到一些疑似性侵的傳聞，而被害人的臉上也有驗出男性的DNA，但沒有精液反應，無法排除簡男的辯詞可信性，因此以事證不足等理由，處分不起訴簡男。

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