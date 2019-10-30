高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

▲高雄勞工夜市 。（圖／高市府經發局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄周一限定的勞工夜市，對遊客而言好吃好逛好買，但這裡的攤販其實是違規擺攤多年，當地居民檢舉，影響交通、製造環境髒亂，經過多次陳情，市府也介入協調了7年，還是無法跟居民達成協議，如今7年緩衝期屆滿，因此市府依法下令夜市收攤。

每週一營業的一德勞工夜市位在高雄市勞工公園後方一德路上，夜市橫貫林森、復興、民權等路，由於攤商30多年來晚上在附近居民家門口違法擺攤，使居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，攤商占用路面營業也常被警方開單告發。因此，高市府於2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，輔導攤商申設及加強攤集場管理委員會的自主管理能力，對於未經核准設置的道路上既有攤集場，於申請期限7年內以管理委員會組織名義提出申設，獲得同意後可繼續營業。

▲高雄勞工夜市生意相當不錯 。（圖／高市府經發局提供）

但勞工夜市迄今仍未完成法定程序，因此勒令必須在11月11日收攤。經發局呼籲，請目前未經核准設置的道路上既存攤集場，儘速籌組自主管理組織，做好自主管理暨敦親睦鄰工作，並於2019年11月11日前依法向經發局提出籌設申請資料。

另外，經發局為了避免對攤販生計造成衝擊，將提供閒置市場用地或鼓勵民間團體於公共設施保留地提出規劃設置道路範圍外的攤集場供攤商使用，同時將積極輔導道路上攤商進駐合法公有市場或攤集場營業，以維法制及攤販生計。