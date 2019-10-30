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獨／蔡英文首創AVG遊戲31日上線！　「總統府大冒險」畫面、人物角色曝光

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 ▲先前蔡英文競選總部釋出的預告影片。（影／小英競選總部）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文競選連任辦公室31日將舉行第二波官網記者會，正式開箱「總統府大冒險」史上第一個競選AVG（冒險遊戲）。《ETtoday新聞雲》率先獨家公開遊戲畫面，內容也含有大量彩蛋。

在先前競選辦公室的記者會上，團隊刻意賣關子，只公布了AVG遊戲「總統府大冒險」預告影片，但隨即掀起網友的高度討論，短短一天吸引破萬人觀看。至於遊戲名稱取名「台灣高中三年二班」，競選發言人廖泰翔表示，這是指小英執政3年有成，競選連任做第二任。

遊戲還沒曝光，支持者就已經紛紛留言，「小英會親自配自己的聲音嗎」、「質感也太好了吧嗚嗚嗚嗚好日系好喜歡」、「遊戲什麼時候出啦！！！支持小英的創意～」、「超棒的有質感！小英加油」、「太有質感了吧」、「好酷哦！很有創意！」「太棒了，比起寫什麼領袖紀念歌，做遊戲可以推廣得更遠、流傳得更久、效果更好。」

▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

所幸，支持者不用等太久，競選辦公室將在31日舉行第二波的記者會，將正式開箱「總統府大冒險」史上第一個競選AVG遊戲，而《ETtoday新聞雲》也率先曝光遊戲中的畫面。

由於過去ACG（動漫遊）文化被視為次文化，甚至有污名化的現象，不過近年掀起風潮。對此，蔡英文競選辦公室特別透過合作，讓次文化與主文化結合，展現候選人的多元和包容性。

其實，在2016年的選戰中，蔡英文團隊也曾推出「3D小英」、「紙箱貓想想」，展現多元創意力挺相關產業，更衍生出「霧島小英」、「尤達大師」等KUSO作品。

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

競選總部指出，ACG文化是全球性的文化，也是內容產業的重點之一蔡英文於總統任內，也積極推展相關內容產業。例如，文化部於2019年成立了行政法人文化內容策進院，架構出跨部會、跨領域、跨平台的協力合作機制，整合文化、科技及經濟的能量，催生台灣文化內容產業生態系，帶動產業投資與創新的動能，形塑台灣的國家文化品牌。

據指出，整個遊戲專案由志祺七七以及圖文不符團隊，結合動畫、音樂、設計、插畫、企劃、媒體等多項專業領域人才，競辦尊重專業，給予專業人士舞台，共同完成這次作品。

在本遊戲中，玩家將扮演台灣高中生，因參加學校參訪總統府的校外活動，開始了一段大冒險；特別的是，遊戲內含大量彩蛋，包括：電火球、陳其邁、想想、阿才、台灣頸枕、尤達大師、守護滷肉飯等，都切合台灣政壇時事。

在內容方面，據指出，遊戲有多結局、多支線、多CG，耐玩性很高，能夠滿足玩家的蒐集慾望，或是觀察出更多隱藏彩蛋。

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）▲▼蔡英文首創AVG遊戲畫面、人物角色首度曝光。（圖／讀者提供）

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