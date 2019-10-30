修車師傅躲女廁偷拍　手機「記憶體不足」逃過起訴

▲桃園市林姓男子去年11月潛入女廁上廁所，以手機伸入隔間偷拍，被女子發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年11月間某晚在中壢區某機車行女廁內，發現隔鄰有女子上廁所，以手機伸入隔壁門板下方偷拍，女子如廁時發現下方有手機對著她下方拍攝立即報警處理；林男在警訊時坦承犯行，但辯稱因為太緊張加上手機記憶體不足沒拍攝成功，警方將手機送往鑑識後確認沒有偷拍畫面與影片，檢方30日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，28歲的林姓男子在中壢區某家機車上班，去年11月15日晚間6時35分竟進入店內女廁所，剛好隔壁有陳姓女同事上廁所，林男聽見隔壁有人，竟以手機伸入隔壁下方偷拍，陳女驚覺下方有白色手機正對著她拍攝，立即報警處理，林男被隨後趕來員警逮住。

警訊時，林男辯稱因覺得男廁所很髒，見女廁無人才想「借用」，剛好聽見隔壁有人上廁所，好奇心驅使下以手機偷拍，但因為太緊張忘記是否開啟錄影模式，剛好手機記憶體不足未拍攝成功。

陳女則指控林男確實有偷拍她，當場被抓到，不知道林男到底拍了多久，林男事後也坦承犯行，警方將林男手機送往鑑識，但並無查出有拍攝到不雅影片或照片；檢方認為，林男雖有偷拍女子個人隱私部位之行為，但查無證據足認拍攝內容確有女子隱私部位，僅能認屬未遂，足難以妨害秘密之罪責相繩，加上無其他積極證據足認犯行，偵結予以不起訴處分。

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