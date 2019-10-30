滾床夜店大二妹「你帥不用戴」秒傻！一問大學友人：都吃藥　刷新他三觀

▲原PO想和20歲夜店妹滾床單，女方卻說「你蠻帥不用戴」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在大學生都不戴套的？」一名男網友說他去夜店，有個很正的妹子過來貼他，小聊一下後，得知對方20歲、目前唸大二。散場後，「當然就帶回去做愛做的事」，沒想到關鍵時刻，女方竟然說因為他蠻帥、所以不用戴保險套，價值觀相當母湯。事後，原PO好奇問3個大學朋友的性觀念，簡直顛覆他的三觀。

這位男網友在《Dcard》的感情板上匿名發文，說當時散場後，他就把夜店的大二妹帶回去「做愛做的事」，「結果關鍵時刻，她竟然跟我說因為我還蠻帥的，所以不用戴（保險套）。」

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聽到這番話，原PO很震驚，並告訴女方他堅持要戴保險套，「出來玩就是雙方安全又開心，不是說今天這個人很帥、很正就不用戴」，畢竟「你哪知道她有沒有病，還是到時候突然喜當爹。」原PO於是就好奇，去問了大學朋友，「3個都說跟女友都沒在戴套，都吃避孕藥，顛覆我三觀。」

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▲原PO聽到大學朋友也不戴套，忍不住顛覆三觀。（示意圖／Pixabay）

他震驚之餘，心中直冒一大堆OS「如果突然有了怎麼辦」、「有可能她以前的男友也都無套，有可能也出去亂搞也無套，保險套還有一個功能是預防性病」、「誰知道你女友有沒有背著你出去約砲、還無套，或是你出去吃魚喝茶也無套，回來再無套你女朋友」。

想到這些情況，原PO忍不住狂吐「嘔嘔嘔嘔嘔！」最後還問「各位Dcard大大，應該都是高智商，每次都有戴套吧？安全性行為，你我有責。」不過馬上就有人說，現在有很多相關單位都在提倡正確的性行為觀念，認為原PO也有可能說的不是真的，「醒醒吧，不要幻想了」、「先承認你是創作文」、「只有我覺得是具有低卡風格創作文嗎？」

但看到貼文後，不少網友紛紛留言，「姑且不論文章真實性，但戴套不是爽不爽的問題，是為了保護自己，原PO觀念正確」、「我朋友還不戴，直接讓女生懷孕呢，墮胎兩次，也不懂他們怎麼覺得沒差」、「我朋友還說月經快來了沒事沒事，不用戴啦」、「我也發現這件事，因為我全程都戴，絕對戴好戴滿，而且我以為這種意外警示文已經算月經文了，結果我很多朋友竟然還是不怕死的不戴就是不戴，刷新我三觀。」

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