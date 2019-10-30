AirPods Pro今開賣　香港中環Apple Store擠滿人潮

▲AirPods Pro今天開賣。（圖／讀者提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple無線耳機AirPods Pro今（30）日在美國、日本、香港等超過25個國家、地區開賣，由於此次台灣依然無緣首波開賣，因此《ETtoday新聞雲》記者特地商請友人前往香港代為購買AirPods Pro；根據記者友人指出，位於香港中環IFC Mall的Apple Store，在營業時間前門口就已擠滿了一堆人，且營業時間一到、鐵門上升到一半時就有許多民眾衝進去，就為了排隊購買AirPods Pro。

▼為了搶購AirPods Pro，香港中環IFC Mall的Apple Store，在營業時間前門口就已擠滿了一堆人。（圖／讀者提供）

根據記者友人表示，香港中環Apple Store分為上下兩層，而Apple官方應早已預料到這波AirPods Pro搶購人潮眾多，因此在上下兩層樓都各安排的一條專屬購買AirPods Pro耳機的排隊隊伍；如果是要購買手機、電腦，或者是前一代耳機AirPods 2的民眾，則毋須排隊、即可快速購買。

▼香港中環Apple Store分為上下兩層，這波AirPods Pro搶購人潮眾多，因此在上下兩層樓都各安排的一條專屬購買AirPods Pro耳機的排隊隊伍（畫面左側）。（圖／讀者提供）

這次推出的AirPods Pro究竟有多吸引人，讓這麼多人願意排隊搶購？AirPods Pro有別於前兩代，這次採用了入耳式的設計，Apple認為，這樣的設計方式可以進一步地提升配戴舒適性，每副耳機都將提供三種不同尺寸的軟矽膠耳塞套，讓每一個消費者都可以找到適合自己的耳塞套尺寸。

而AirPods Pro最大的特色在於，這次加入了主動降噪功能，以軟體結合雙麥克風的方式消除背景噪音，讓使用者無論是在聽歌還是電話交談，都能讓他們專注於聆聽內容。

再者，AirPods Pro的定價為7,990元（香港定價為港幣1,999元），以降噪耳機而言，這樣的定價並不算貴，因此才會吸引了這麼多人搶購。