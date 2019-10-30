被性侵也不能墮胎　阿拉巴馬州違規醫生最高關99年

▲每年全球墮胎案例有4400萬例。（（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國對於墮胎有嚴格的禁令，今年以來已經有16州立法限制墮胎，阿拉巴馬州的墮胎禁令更嚴苛，要求任何時期的妊娠一律禁止做人工流產手術，執行手術的醫生將服10年至99年徒刑重罪。聯邦法官認為，禁令違反最高法院的判例，墮胎也涉及個人尊嚴與隱私權，有違美國憲法，必須暫停執行，直到法官在全面審議後再做出最終裁決。

美國受到保守派大法官的支持，阿拉巴馬州與其他保守派的州推動墮胎禁令的執行，而阿拉巴馬州更在5月通過全美最嚴格的墮胎禁令，名為《人類生命保護法案》（Human Life Protection Act），不論女性是不是成年、是不是被性侵與亂倫，都必須生下小孩，除非孕婦的建康受到胎兒的威脅，才能藉由人工流產墮胎，此禁令在11月15日生效。

▲《人類生命保護法案》審議的會場外有許多反對者到場抗議。（圖／路透）

共和黨籍的眾議員柯林斯（Terri Collins）以及其他支持者表示，《人類生命保護法案》的目的很明確，子宮裡的寶寶，就是一條人命。禁令充分證明了阿拉巴馬人深信每個生命都是寶貴的，都是上帝的神聖禮物。

但在美國公民自由聯盟（ACLU）的控告下，聯邦法官湯普森（Myron Thompson）29日做出初步裁定，阻止《人類生命保護法案》生效。對此阿拉巴馬州州長凱·艾倫·艾維（Kay Ellen Ivey）表示，尊重法治但強胎禁令反映的是「阿拉巴馬人的信念」，這法案在州議會獲得壓倒性支持，並經簽署成為法律。阿拉巴馬人始終堅信每個生命都是神聖的，必會繼續竭盡全力保護生命。

墮胎維權組織「計畫生育」表示，聯邦法官下令禁令暫停執行，不但是阿拉巴馬州人的勝利，也是全國的勝利。