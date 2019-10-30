興大生遭白賓士撞死！駕駛「小夫」坦承拉K...投案小聲嘀咕：對不起

▲撞死興大男學生的賴姓男子，遭警方移送地檢署。（圖／記者李忠憲翻攝）

地方中心／台中報導

中興大學黃姓學生日前騎機車在大里遭白色賓士撞飛慘死，肇事逃逸的21歲賴姓男子「小夫」於29日到案，而他也坦承自己有拉K，另外在面對媒體鏡頭時，他只是小聲地說：「對不起」。

這起事件發生在29日清晨，男大生和同學到另名同學家打電動，沒想到卻在返回宿舍的途中發生車禍，當時他騎車行經大里區永隆路、東明路口時，與一輛賓士發生碰撞經送醫搶救後仍是傷重不治，而誇張的是，賓士車駕駛下車看到大學生被撞倒地，竟然害怕的徒步逃逸。

警方查出，賴男除涉嫌參與綁架角頭「要命小方」的兒子外，早前涉嫌販賣毒品未遂案，遭判刑1年10月確定，卻未到案服刑，目前遭台中地檢署發布通緝中。警方30日上午將他依過失致死罪嫌移送，也將直接發監服刑。

▲興大生遭賓士撞死。（圖／東森新聞，下同）

此外，警方也在肇事的白色賓士上找到吸食三級毒品K他命的K盤，鄭姓車主到案說明時除了大方承認那是他的，也承認自己有拉K。鄭男前往台中殯儀館配合檢警相驗時自承，當時他跟10多個朋友在阿拉丁幫朋友喝酒慶生，賴男曾有打電話給他，但他當時在休息沒接到，事後再回撥也沒接。

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