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調查報告　企業運用自動化可望再添工作機會

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▲▼勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務營運長鄭興。（圖／記者吳靜君攝）

▲勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務營運長鄭興。（圖／勤業眾信提供）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信會計師事務所今（30）日發布《智能自動化 重塑企業未來勞動力》報告，解析自動化技術逐漸進步，機器人流程自動化（RPA）的應用愈趨普及，而結合人工智慧（AI）發展的智能自動化（IA）正是企業要發展的發現。

勤業眾信預估，2020年將是自動化突破之年，企業可透過自動化改善業務流程，提高整體作業效率與準確度，同時也應該積極重新定義工作與勞動力的應用，使工作加入人性化以凸顯員工的個人價值，並提高企業獲利機會。

請繼續往下閱讀...

勤業眾信會計師事務所管理顧問服務營運長鄭興表示，破壞式的新興科技改變了既有的企業營運和工作內容，乃至於人才招募與留任，有58%的企業表示，已經採用自動化技術並改進作業流程。

企望也期望藉由技術整合，未來三年內有望降低企業22%的成本，並增加11%的營收。此外，Deloitte英國（Deloitte UK）調查發現，自動化不但不會減少工作機會，反而創造更多新的職缺，在自動化的浪潮下，過去15年間即出現350萬個新工作。鄭興建議，企業應進一步思考與規畫人機協作方式，和其所創造的全新職能角色定位與價值。

勤業眾信調查預估，至2020年時，在自動化協助下企業有機會增加27%的勞動力；三年內，行政單位的執行能力將增加26%；核心業務營運能力則增加17%。儘管智能自動化有機會提高生產率，但仍有44%的企業認為其員工未來的角色、任務及執行方式尚待評估後才會執行自動化作業。

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