　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

腦出血欠千萬醫藥費滯日！婦返台逐漸康復　夫激動感謝：在隧道盡頭看見光亮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼腦出血欠千萬醫藥費滯日，婦人返台後逐漸康復。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人返台後逐漸康復，丈夫心情激動，「對社會有說不盡的感謝」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中張姓婦人在日本因腦血管瘤破裂昏迷，雖開刀救回一命但欠下上千萬元醫藥費，滯留日本。消息傳出後，引起社會關注，各界捐款也紛紛湧入，讓她在9月時順利返台，而在經過台中榮總1個多月的治療後，她的楊姓丈夫29日公布好消息，張女已能坐起，並已逐漸康復，也非常感謝各界的關心，以及台中榮總團隊的幫助。

家住豐原的張女為了要替從事機械五金貿易的楊男減輕壓力，她利用累積里程點數赴日做代購工作，以此補貼家用，但日前她到藥妝店採買商品時，突然昏倒送醫，醫院發現她是因為腦血管瘤破裂，緊急開刀。隔日又發現，她有腦積水，再開2次刀。最後雖然撿回一命，但張女醫藥費已累積上千萬元，仍住加護病房，張女家人根本無力支付，只能滯留日本。

▲▼腦出血欠千萬醫藥費滯日，婦人返台後逐漸康復。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人目前雖然還無法言語，但意識已逐漸恢復，也能認得丈夫及小孩。（圖／記者李忠憲翻攝）

事件經過媒體報導，引起社會關注，各界捐款也紛紛湧入，讓張女在9月7日時得以搭機返台，並由台中榮總團隊接手治療，並立即進行手術。

如今，好消息傳出，張女在經過治療後，已從加護病房轉到普通病房，雖然還不能言語，但她也從張眼到意識逐漸恢復，也能記得丈夫急孩子，還有明顯的情緒變化，甚至能夠看電視。

▲▼腦出血欠千萬醫藥費滯日，婦人返台後逐漸康復。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人為了貼補家用赴日從事代購工作，卻突然昏倒，也讓家屬焦急不已。（圖／記者李忠憲翻攝）

楊男表示，張女已逐漸恢復，但她仍需要24小時看護，且因躺得過久，她也需要展開進一步的肢體復健，待體力恢復後，才能再進行手術，而目前楊男的工廠還在重新起步，看護費對他來說仍是一筆不小的負擔，但這樣的困境，「我們自己努力拼看看，不想太過佔用社會資源，畢竟需要幫助的人真的很多...」。

楊男還提到，台中榮總團隊的醫術相當高明，每一個治療步驟都非常的妥適且洽當，讓家屬相當放心，也見到妻子逐步康復，「真的很謝謝台中榮總以及社會上的幫助」，也因為這樣，讓他感覺到「隧道的盡頭已逐漸看到光亮」。

欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

疑被3歲哥推倒！鶯歌2月大女嬰猛撞硬物　頭部外傷緊急救治中

約車上聊天...170正妹怨「下面痛」控性侵！他喊冤　法官判無罪：腿長難脫褲

國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

ET快訊
懷胎8月領餐遲到狂道歉　外送員「討小費」讓她傻眼：3次都熊貓
巴格達迪被內奸出賣…他爽拿7億獎金脫離　投誠原因曝光
余天房貸還有1671萬　拚立委連任還要顧余苑綺
比基尼妹受傷坐輪椅　他幫忙推見「美好上帝視角」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

再經過新馬站　普悠瑪重傷者古秀琴害怕到「不敢往外看」

男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

腦出血欠千萬醫藥費滯日！婦返台逐漸康復　夫激動感謝：在隧道盡頭看見光亮

快訊／大安區1男子「從大樓墜落中庭」命危！急送醫搶救　民眾聽到巨響嚇壞　

1瓶水1外套無分文！花蓮男返屏東探親　「徒步3天3夜」只走到台東向警求助

修車師傅躲女廁偷拍　手機「記憶體不足」逃過起訴

失業母告討1.2萬扶養費　3子女：14歲起就不知道母親是什麼東西

興大生遭白賓士撞死！駕駛「小夫」坦承拉K...投案小聲嘀咕：對不起

獨／高雄知名肉蛋吐司「發大財」　鄰眼紅插乾股被拒「鋸齒刀」怒砍老闆

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

小禎離婚因女兒一句「希望有人疼妳」　祝福李進良.田欣：她跟他那麼多年了..

雪恥了！P.O認不出川普被笑一年...　答對「俄國總統普丁」全場激動

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

魂飛也要挑戰！52項高低空設施在桃園 有5層樓高「自由落體」

飛50hrs！張國煒親駕A321neo歸國　塔台暖喊「Welcome Home」網感動

高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

再經過新馬站　普悠瑪重傷者古秀琴害怕到「不敢往外看」

男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

腦出血欠千萬醫藥費滯日！婦返台逐漸康復　夫激動感謝：在隧道盡頭看見光亮

快訊／大安區1男子「從大樓墜落中庭」命危！急送醫搶救　民眾聽到巨響嚇壞　

1瓶水1外套無分文！花蓮男返屏東探親　「徒步3天3夜」只走到台東向警求助

修車師傅躲女廁偷拍　手機「記憶體不足」逃過起訴

失業母告討1.2萬扶養費　3子女：14歲起就不知道母親是什麼東西

興大生遭白賓士撞死！駕駛「小夫」坦承拉K...投案小聲嘀咕：對不起

獨／高雄知名肉蛋吐司「發大財」　鄰眼紅插乾股被拒「鋸齒刀」怒砍老闆

東京時裝周／古又文傳達雌雄同體搖滾魂　再現「皇后合唱團」傳奇主唱經典百褶衫

陳佩琪自爆最討厭被問求婚　柯文哲27年前結婚照曝光　

基本工資調漲！　勞保投保薪資分級表明年起修正影響296萬人

高雄勞工夜市11月11日熄燈！　民眾雖不捨…背後收攤原因曝光

12強／劉致榮因傷退出中華隊　台電左投王宗豪遞補

詹皇前隊友轟厄文「永遠長不大愛鬧事」　ESPN曝籃網憂心他情緒化

再經過新馬站　普悠瑪重傷者古秀琴害怕到「不敢往外看」

23歲男嗆韓國瑜「有什麼可以相信你？」！挺韓者一旁怒吼：不懂不要抹黑

下班衝一波！星巴克10／30起連兩天「飲品買一送一」快把握

男衝警局報案「他們要關店打我」　揪趴女：他逼我吃香蕉

社會熱門新聞

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

國道1號小車遭BMW追撞　7歲女童遭輾恐截肢

陸戰女兵偷拍室友裸照　LINE傳同袍

惡鄰插乾股被拒　麵包刀險要命

深夜撞死興大生！「小夫」複訊後直接發監

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

老公與小三拍性愛片　她隱忍竟「被離婚」

疑被3歲童推倒　2月大女嬰頭部外傷救治中

瑞傑地產4億吸金案　北聯幫主聲押

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

約談判9男追砍路邊少年　一問竟是自己人

日租套房滿是呻吟聲　+500再來一發

興大生遭賓士撞死　爸一看痛哭：他一定很痛

更多熱門

相關新聞

19歲男腦出血住院　親戚一句話讓他昏迷

19歲男腦出血住院　親戚一句話讓他昏迷

一般人在生病住院時，總會希望有親友、家屬的打氣，不過有一名19歲的男子日前因頭部劇痛住院，送醫檢查後竟是腦血管瘤破裂，原先恢復得不錯，但家人前往醫院探病時，卻說了一句話，導致他腦血管再度爆裂，陷入昏迷狀態。

去沖繩！親戚求代購「北海道獨賣品」：不都在日本？

去沖繩！親戚求代購「北海道獨賣品」：不都在日本？

去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」

去日本玩！家人受託「買10盒六花亭」

代購瘋保養品　3女遭詐124萬怒告

代購瘋保養品　3女遭詐124萬怒告

叫炸雞外送「代購吐司」被拒　客不放棄出奇招

叫炸雞外送「代購吐司」被拒　客不放棄出奇招

關鍵字：

腦出血代購康復

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

李亞萍爆買百萬鹿胎盤救余苑綺！廠商洗腦：癌指數降到0

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

魏德聖台南蓋135億「豐盛之城」　2025年開幕

汪散步完拆家　溝通師5字笑翻她

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

藝能界騙徒靠周杰倫、浩子合照　海誆5千萬

陳孝萱離婚14年「電梯激吻新歡」

即／白賓士撞死興大生！21歲「小夫」投案

麥德姆颱風生成　北北基宜大雨特報「2地區防豪雨」

更多

最夯影音

更多
超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！

超強女力扛86kg鐵輪走50公尺 擊敗眾多男生成鐵道養護工！
Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

Ella深情演唱《好久不見》告白歌手身分　吳宗憲「我覺得妳在唱給我聽」

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

突擊台灣大學學生英文程度！　謙虛男學霸一開口...對話超流利

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

騎士身無證件！警怒吼「帶回派出所」　不滿警口氣差...分局緩頰：他有重聽

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

她爽玩長灘島6天只花15000元！ 痛快享受水上拖曳滑翔＋日落船

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面