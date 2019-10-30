麥當勞歡樂送、得來速11/6起「不再主動提供吸管」　雞腿堡也棄用紙盒

▲麥當勞得來速、歡樂送11月6日起不再主動提供吸管。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼今年4月陸續推行「冷飲直接喝」計畫後，麥當勞今（30）日宣佈歡樂送、得來速服務亦加入此行列，11月6日起將「不再主動提供吸管」。若消費者仍有吸管需求，也可於得來速取餐窗口開口索取，或在歡樂送網路訂餐備註欄說明，麥當勞將提供備用之紙吸管。

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▲麥當勞今年4月起推行「冷飲直接喝」計畫。（圖／記者袁茵攝）

台灣麥當勞今年4月推行「冷飲直接喝」、餐廳櫃檯「不再主動提供吸管」，6月底前全台門市已全面變更冷飲杯蓋設計，截至目前為止估已減少16%的塑膠使用量，麥當勞指出，經過半年推廣冷飲直接就口喝，消費者支持度超過9成，再加上不少歡樂送、得來速消費者主動表示不需要吸管。

因此，麥當勞進一步決定11月6日起，全台門市歡樂送及得來速服務也將一起響應「冷飲直接喝」，而仍有吸管需求之消費者，可在得來速取餐窗口索取，或於網路訂餐備註欄說明，麥當勞將提供紙吸管。

根據麥當勞內部統計，今年7至9月吸管總用量相較去年同期減少75%以上，意指半年時間，愈來愈多消費者已養成「直接喝」或「自備吸管」習慣，十分感謝消費者支持冷飲就口喝計畫。此外，為持續落實環保，自10月起麥當勞經典產品「勁辣鷄腿堡」、「嫩煎鷄腿堡」與「千島黃金蝦堡」包裝，也將陸續從紙盒改為「四合一包裝紙」，減少包材但功能不減，相較於原本紙盒，預計可減少81%的紙漿使用量。

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