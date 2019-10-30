陳志成代表維新黨出征　韓國瑜宋瑋莉競辦：凸顯民進黨已不民主進步





▲前基隆市議員陳志成。（圖／翻攝自林志成臉書）

記者袁茵／基隆報導

針對前基隆市議員陳志成要代表臺灣維新黨參選一事，韓國瑜、宋瑋莉競選辦公室謝宜斌表示，此事凸顯民進黨早已不再追求民主進步，也為陳志成議員的遭遇感到同情。

謝宜斌指出，陳志成議員身為資深且忠貞民進黨創黨發起人之一，但是在去年議員大選上，因爲民進黨的提名策略錯誤而錯失了議員席次，之後竟又被剝奪參與黨內立委初選資格，強行用指定方式徵招蔡適應，當時陳志成議員甚至受訪時表示，希望黨中央能夠承諾，市長與立委的選舉應該脫勾，不能被同一個候選人整碗捧去，但是最終並沒有得到善意回應，因此才憤而參選，其實站在民主政治立場，雖然陳志成議員的政治理念與國民黨不完全相同，但他溫和理性的問政風格，以及長期在地方上的服務都是有目共睹，今天卻面臨如此遭遇，實在值得同情。

謝宜斌提到，相對於民進黨剝奪黨員參加立委初選的獨斷；國民黨則是透過公平、公正的初選機制產生候選人，並且團結一致支持贏得初選的宋瑋莉參選人。民進黨在這過程中已經失去了民主的風範，這點是相當值得民進黨的人省思，希望民進黨的先進們好好珍惜，得之不易的民主改革果實，及持續堅持創黨時期所標榜的核心價值。