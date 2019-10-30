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Chrome 78分頁一直顯示「Aw Snap！」　解決方法看這邊

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▲▼Aw Snap！。（圖／ETtoday資料照）

▲有不少Windows系統用戶反映，Chrome 78在開啟分頁時不斷出現「Aw Snap！」錯誤消息。（圖／ETtoday資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google Chrome 78正式版已於上周釋出，不過有不少Windows系統用戶反映，Chrome 78的更新引起了一些防毒軟體的程序，導致其在開啟分頁時不斷出現「Aw Snap！」錯誤消息。據外媒報導，這是由於Chrome 78的更新引起了一些防毒軟體的保護程序，使Windows 10上的Chrome崩潰。

Google在Chrome 78中引入了Windows 10特有的渲染器代碼完整性保護（Renderer Code Integrity Protection）功能，該功能旨在防止大多數病毒更改Chrome網頁的加載方式，不過該功能與其他三款防病毒軟件不相容。目前為止，已發現4個軟體因與該功能不相容而致使「Aw Snap！」錯誤消息：賽門鐵克端點防護（Symantec Endpoint Protection，SEP）、PC Matic、Print Audit及Palo Alto Traps。

以下是9to5Google提出的解決方案：

更新SEP

早在Chrome 78正式版推出的前幾個月，就有用戶發現Symantec Endpoint Protection會導致Chrome分頁出現「Aw Snap！」錯誤消息，賽門鐵克已於25日推出更新解決此問題。其他低於14.2版本的任何Windows作業系統也會受到影響，這種情況下僅需將SEP更新至最新版本即可解決。

禁用Renderer Code Integrity Protection Enabled

如果是其他受影響的用戶，或更新SEP後仍看到「Aw Snap！」錯誤消息，則可以手動禁用Renderer Code Integrity Protection Enabled。

（1）對桌面上的Chrome點擊右鍵，選擇最下方「內容」
（2）在「捷徑」欄目中「目標」欄位中的字串最後方增加「–disable-features=RendererCodeIntegrity
或是將「開始位置」欄位字串中的「Chrome.exe」改為「Chrom.exe

目前Google已經禁用了該安全功能，並表示已經和第三方安全公司增強合作以改進功能兼容性，Google表示將在問題解決之後重新開放該功能。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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