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「而勇」來報案請問有沒有糖果？　勇警乖乖奉上

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▲一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局參訪，吵鬧的聲音，讓警察人員感受到萬聖節來臨的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局參訪，吵鬧的聲音，讓警察人員感受到萬聖節來臨的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「叮噹」、「叮噹」一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局，有警察、恐龍、蜘蛛人、鋼鐵人、爆米花等各式造型的搗蛋小孩們來勢洶洶，勇闖和緯派出所值班台，看到波麗士戰警豪不畏懼，大喊「不給糖搗蛋」，這群淘氣孩子展現出活力與熱情，讓警察人員樂開懷。

▲一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局參訪，吵鬧的聲音，讓警察人員感受到萬聖節來臨的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

威武的波麗士戰警平時所面對的都是報案的民眾，今天卻迎接一群充滿笑容， 稚氣可愛的孩子，吵吵鬧鬧的聲音反而為派出所增添更多的歡樂，讓警察能夠感受到萬聖節來臨的喜氣。

▲一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局參訪，吵鬧的聲音，讓警察人員感受到萬聖節來臨的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳錦文特別趕來迎接這群兒童，同時也派遣秘書室、防治組家防官、和緯派出所副所長、與和緯所在所同仁們共同熱烈的迎接，並由防治組加強宣導幼童安全「只要我長大!」，攜手合作保護兒童，讓參與的老師與家長在歡樂中同時學習保護兒童的新觀念。除了給孩子們「糖」，更給他們溫暖的關懷。

▲一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局參訪，吵鬧的聲音，讓警察人員感受到萬聖節來臨的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲一群而勇幼稚園的孩童，打扮著萬聖節可愛與奇特的造型，闖進台南市警五分局參訪，吵鬧的聲音，讓警察人員感受到萬聖節來臨的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

充滿笑容的孩子們和波麗士一起在歡笑聲中，參觀派出所和分局，更讓孩子們「第一次接觸」警察的裝備，原來「勇警」的暖心也能讓來訪的「而勇幼兒園」孩童們開心，期待未來警察的關懷能夠讓社區更安心，能夠讓孩子們平安健康的長大，更讓這次造訪派出所的萬聖節活動留下深刻又愉快的印象！

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