雲豹甲車通訊裝備離奇失蹤半年　庫房、天花板找回

雲豹甲車驚傳內部通訊裝備離奇失蹤長達半年，憲兵組成專案小組翻遍營區最後分別在通訊器材庫房、天花板裡找齊相關零件。憲兵指揮部29日表示，經查是單位未依規定存管交接所致，雖無保密及安全疑慮，會追究檢討失職人員，並移送司法調查。

據《自由時報》報導，國防部9月接獲投訴，指憲兵239營的雲豹甲車配備的通訊裝備失蹤很久了，由於失蹤的裝備還是負責執行總統緊急撤離「萬鈞任務」的車輛，恐影響總統在危急事件時安全撤離的任部署及執行，凸顯憲兵單位的內控出現重大安全漏洞。

憲兵指揮部今表示，今年9月接獲民意信箱反映，指轄屬202指揮部裝步第239營發生通信裝備短少，經編組後勤、督察等部門全面清查，在庫房內找到通訊裝備的主體裝備，在其他處所也找到散落的通訊器材零附件，其中有部分附件是在庫房的天花板裡頭找到，總計有一般通信零附件的電源供應器、電源轉換器等3類5件物品帳料不符，均為一般商規零附件，無保密及安全顧慮。

憲兵指揮部澄清說，一度遺失裝備的雲豹八輪甲車非萬鈞任務的主車，而是備用車輛；事發是因今年3月進行雲豹車輛交接時，通訊器材拆下保修並未裝回，而且遭到營內人士刻意藏在各個處所。最後，憲兵指揮部表示，後續依軍品裝備清點結果以及調查事實，秉持「嚴懲不貸，毋枉毋縱」原則，追究檢討失職人員，並移送司法調查，也將引為案例，教育及要求所屬貫徹後勤維保紀律與裝備存管作為，以為借鑑。