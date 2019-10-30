徐旭東看2020景氣　零售百貨、5G「都在動」成長可期

▲遠東集團董事長徐旭東出席SOGO百貨32週年慶站台造勢。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

針對明年景氣看法，遠東集團董事長徐旭東今（30）日表示，中美貿易戰談判有好的進展，外資持續持續台灣股市，加上台商回流帶動，國內百貨零售、5G市況「都在動」，認為產業只要符合趨勢，依舊能維持成長動能，對明年景氣樂觀以待。

SOGO百貨今天舉行全台周年慶造勢記者會，遠東集團董事長徐旭東特別出席站台，SOGO百貨董事長黃晴雯率領全台上千名員工，揭示今年周年慶業績目標上看108億元。

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徐旭東指出，談起明年景氣，因為中美貿易戰等因素，明年確實會慢下來，然而並非所有產業需求都會下來，以遠東集團旗下的百貨行業而言，原本預期買氣下滑，但從前九月業績統計看來，SOGO百貨整體業績仍有1%成長，連講兩次「要樂觀點」，強調自己寧願抱持正面態度，看待明年景氣走勢。

今年以來國內外經貿變數大，衝擊國內內需市場買氣，徐旭東表示，SOGO百貨今年前九月業績不降反升，像是SOGO復興館的精品業績表現亮眼，在調整櫃位、調升品牌檔次下，單館精品業績前九月成長16%，全年目標成長上看二成，成為業績成長主要動能。

國內主要機構陸續發佈景氣預測，行政院主計總處八月中公布今年ＧＤＰ成長預測為2.46%，但中央銀行九月中則預估今年GDP成長率僅2.4%，明年則將下滑至2.34%。元大寶華則預測今、明年成長率僅為2.3%、3.2%。

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