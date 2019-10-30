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盼女兒靠政績打藍？蘇貞昌笑：蘇巧慧還很嫰　不會跟韓國瑜對抗

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▲蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌30日一早出席板新二期供水改善計畫第二階段通水儀式，媒體詢問是否希望女兒蘇巧慧靠著政績對抗藍營的韓國瑜，蘇貞昌笑答，「巧慧還很嫰，不會跟韓國瑜對抗」。

蘇貞昌表示，自己當過台北縣長，這禮拜就來新北市3次，新北市副市長也很歡迎自己、希望自己常常來。他說，今天到板橋舉行新北市民期盼十幾年的通水，有人說是為了2個月後的選舉，但其實不是，是為了13年前自己當行政院長的裁示要求。

蘇貞昌說，「我是為了我當台北縣長時就已經為台北縣民不平，說翡翠水庫在台北縣也就是現在的新北市，反而新北市民不能整個喝到翡翠水庫的水。今天自來水公司好不容易，最困難的水已經通到這裡，今天通水後這個地區漸漸的整個會喝到水」。

蘇貞昌強調，對吳琪銘選區的市民在三峽地區喝到水一定很高興，對羅致政、柯志恩、蘇巧慧、張宏陸，這些跨了四位立委的選區，立委做為民意代表一定希望地方的建設早日完成，「喝水是大家需要的，不分藍綠，大家努力，不要噴口水」。

至於是否希望蘇巧慧拿政績對抗韓國瑜，蘇貞昌笑回，「巧慧還很嫰，不會跟韓國瑜對抗。」

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